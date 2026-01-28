Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente en O Eixo con dos heridos leves por una colisión lateral

El siniestro, que tuvo lugar minutos de las 9:00 de la mañana, se debió a una colisión lateral entre dos vehículos

Oficinas de la central de Emerxencias 112 Galicia. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago de Compostela

Un accidente de tráfico en Santiago, concretamente en O Eixo, ocurrido en la mañana de este miércoles ha causado dos heridos leves. El siniestro, que tuvo lugar minutos antes de las 9:00 de la mañana, se debió a una colisión lateral entre dos vehículos, según informa la Guardia Civil.

En uno de los coches viajaban cinco personas, añade el 112 Galicia. Los heridos fueron asistidos por una ambulancia en la rúa do Coto da Veiga, donde sucedió el accidente.

Los vehículos implicados tuvieron que ser desplazados en grúas.

