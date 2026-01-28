Arrancan las obras en la Facultad de Xeografía e Historia de la USC para reubicar los libros de la cafetería

Las obras necesarias para habilitar un espacio en la planta baja de la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago en el que se puedan depositar las publicaciones periódicas de la antigua biblioteca del centro ya están en marcha. Se trata de una intervención que busca habilitar estancias de la planta baja del cuerpo adelantado del ala este de la facultad para colocar 27.000 fondos que desde septiembre de 2024 estaban en la antigua cafetería de la facultad ante el riesgo de desplome tras la aparición de una gran grieta en el suelo del depósito.

En un plazo de dos meses, según comunica a EL CORREO GALLEGO el gerente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez Varela, los obreros procederán con la demolición de tabiques, falsos techos y carpintería interior. Además, se renovarán las instalaciones de electricidad, datos y protección de incendios, con repasos en los pavimentos.

A posteriori, en un plazo de cuatro meses, se procederá a restaurar, conservar y limpiar las fábricas pétreas de las fachadas sur y este del claustro, de forma que se consiga detener y estabilizar los procesos de alteración de los parámetros pétreos provocados por la degradación biológica, ambiental, constructiva y antrópica.

El gerente del Consorcio asegura que las obras «non están interfirindo na actividade docente e administrativa», si bien apunta a «lóxicas molestias que pode haber como en calquera execución dunha obra». Tal y como estaba previsto, los espacios en los que se intervendrá tienen accesos a través de las zonas exteriores e interiores de circulación general del edificio.

«Colaboración entre as institucións da cidade»

El Consorcio de Santiago publicó el pasado mes de diciembre la adjudicación a la empresa Cys Hispania S.L. de la licitación para rehabilitar la Facultade de Xeografía e Historia de la USC por un importe de 356.366,02 euros (con IVA).

«Lévase a cabo esta actuación con subvención do Consorcio despois da valoración aportada polos nosos técnicos da necesidade de actuar urxentemente ante uns danos que se percibiron na facultade, un monumento dun valor excepcional tanto histórico e artístico como arquitectónico», menciona Domínguez, quien recuerda que una de las funciones principales de esta entidad es la «rehabilitación, conservación e posta en valor dos edificios que teñen un valor especial para Santiago».

La actuación ya en marcha la define como «un exemplo de colaboración entre as institucións da cidade». Si bien fue el Consorcio el encargado de la licitación, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud de la obra correrá a cargo del área de Arquitectura y Urbanismo de la USC, quien ya fue la encargada de redactar el proyecto de intervención.

La Facultade de Xeografía e Historia requiere de una rehabilitación integral tal y como ya se contemplaba en un plan director del año 2021 en el que se cifraba en 22 millones la inversión necesaria para ello. Sobre nuevas partidas para ir abordando las mejoras por fases, el gerente del Consorcio dice que «polo de agora é cedo». Con todo, el Consorcio «está aberto a escoitar en todo o momento» teniendo en cuenta que «as nosas actuacións teñen que decidirse nos órganos de goberno en función das dispoñibilidades que temos».

Desde la propia facultad, su decano, Antonio Míguez, consideró una excelente noticia el inicio de las obras, recalcando que el edificio es «parte do patrimonio histórico, non só universitario, senón do conxunto da cidade».

Recordó que la intervención mejorará las condiciones de habitabilidad de la facultad y abogó por que dicha intervención pueda tener continuidad, con un compromiso inversor para acometer «actuacións moi urxentes como a renovación de todas as ventás do edificio».