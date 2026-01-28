La batalla por el IVA cultural llega a las galerías de arte de Santiago: cierran como protesta

Llega hasta Santiago la iniciativa del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, que anuncia el cierre de las puertas de más de un centenar de sus espacios asociados del 2 al 7 de febrero para pedirle al Gobierno «la adopción de un IVA cultural». "No puede haber más dilaciones", subrayan en su comunicado.

Apoyo a la protesta desde Santiago y el resto de Galicia

Luisa Pita, de la galería compostelana así llamada, con sede en la Rúa Cardenal Payá (Nº9), razona para EL CORREO GALLEGO su apoyo a esta protesta de eco en alza, al sumar 10 locales de Galicia: Trinta, Dupla, Metro y Luisa Pita, en Compostela; más Moret Art, Vilaseco y Nordés, de A Coruña; Néboa, de Lugo; PM8, de Vigo; y Marisa Marimón, de Ourense.

«Estas medidas llegan en un momento en el que nuestro sector se encuentra asfixiado. Afecta a todas las galerías a nivel nacional y son necesarias para hacer hincapié en la falta de acción por parte del Gobierno para aplicar la bajada de un IVA cultural, ya que está en un 21% frente a otros países del entorno europeo donde las tasas oscilan entre el 5% de Italia, el 5,5% de Francia, el 6% de Portugal o el 7% de Alemania», detalla la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia (10 galerías).

«Desde las galerías, del 2 al 7 de febrero, estaremos trabajando a puerta cerrada pero no estaremos abiertos al público como hacemos siempre de forma absolutamente gratuita. También cesaremos en todas las colaboraciones gratuitas con instituciones públicas y privadas en España durante tres meses a partir de esa primera semana de cierre de las galerías», aclara Luis Pita.

Trinta, premiada galería, se une

En Galicia, pocas galerías tienen la trayectoria y reconocimiento de Trinta, situada en la capital gallega (Virxe da Cerca, n º 24). Recibió en 1995 el galardón de mejor galería española en la feria Arco y en 2014, el Premio da Cultura Galega de artes plásticas. Su responsable, Asunta Rodríguez, también apoya esta medida propuesta por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, la mayor asociación estatal del sector.

«La bajada del IVA supondría un incentivo en las compras, al ser estas menos costosas y nos permitiría competir en un mercado global en el que actualmente trabajamos en inferioridad de condiciones al ser nuestros impuestos más altos», indica Asunta, que trabaja en Trinta con el apoyo de Fabiola Barreiro. Y añade: «También serían preciso medidas como una buena ley de mecenazgo...».

Nordés también se suma

Desde la galería Nordés, que cerró en Compostela en 2024 para reabrir en A Coruña (Ramón de la Sagra, nº 3), Chus Villar se suma también a la protesta. «Considero fundamental difundir la injusta situación que vivimos las galerías de arte en España a nivel de fiscalidad, sumado a la dificultad que asume cualquier trabajador autónomo en este país para conseguir mantener a flote su proyecto, con el agravante de tratarse de uno cultural».

Luis Pita coincide con esa petición y responde así ante este interrogante: ¿se podrían tomar nuevas medidas de presión si no hay respuesta del Gobierno? "Sería un escenario peor si eso ocurre... Si no se consigue respuesta del Gobierno, somos muchos los profesionales que vemos afectada nuestra actividad y modo de vida. Como autónomos que nos dedicamos al sector cultural y el galerismo, nuestra actividad cultural, precisa urgentemente de cambios fiscales concretos y ese es nuestro objetivo».

¿Habrá más protestas?

Sobre ese futuro en el aire, Chus Villar no es optimista: «Tras tantos años de ignorar las exigencias del sector en este aspecto, con las galerías españolas a la cola de Europa en contar con un IVA reducido, no soy muy positiva». Y sopesa que la protesta pueda ser la antesala de otras medidas: «Comienzan a hacerse acciones de manera mucho más activa y coordinada cada año, pero no sé si serán atendidas o si nos veremos obligadas a pensar en otras de mayor impacto».

Esta medida impulsada por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo , entidad que tiene como presidenta Idoia Fernández, lleva por lema ¡IVA cultural ya! Puertas cerradas al 21 % (del 2 al 7 de febrero).

Contemporánea

La Asociación de Galerías de Arte Contemporánea de Galicia está integrada por diez locales de Galicia y, aparte de Luisa Villar, su directiva se completa con Nuria Blanco (vicepresidenta; responsable de la galería coruñesa Moret Art), Asunta Rodríguez (secretaria; responsable de la galería santiaguesa Trinta) y (Lucía Suárez, tesorera; quien conduce el espacio compostelano Dupla).