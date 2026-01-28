Radiología del CHUS recibe dos premios en un congreso en Chicago con 38.000 especialistas de todo el mundo
Los trabajos distinguidos destacan la importancia de la imagen en el abordaje de pacientes oncológicos con metástasis hepática y con tumores neuroendocrinos
El Servicio de Radiología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza acaba de ser galardonado con dos premios en el Congreso de la Sociedad Norteamericana en Radiología (RSNA), en un encuentro que reunió en Chicago a 38.000 especialistas de todo el mundo.
Las distinciones otorgadas al departamento del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) que dirige Roberto García, fueron seleccionadas de entre 2.500 comunicaciones presentadas a una cita que está considerada como la más prestigiosa en su ámbito, y que en esta ocasión se centró en la medicina de precisión y las aportaciones de la radiología personalizada con datos clínicos e imágenes para mejorar el diagnóstico y la atención al paciente.
Mejora de las opciones terapéuticas
En concreto, Sandra Baleato recibió un premio cum laude por un trabajo en el que presentó la experiencia del servicio en decisiones basadas en imágenes para el abordaje de pacientes oncológicos con metástasis hepáticas. Una situación clínica compleja con opciones limitadas y que, gracias al uso de técnicas de imagen avanzadas permite seleccionar aquellos enfermos en los que puede haber nuevas opciones terapéuticas, contribuyendo también a mejorar la planificación de los tratamientos y la valoración del resultado.
Cecilia Vieira, por su parte, obtuvo un certificado de mérito por un estudio sobre el manejo diagnóstico y la toma de decisiones en base a la imagen de un tipo de tumores que está teniendo una incidencia creciente, los neuroendocrinos.
Tecnología de vanguardia
Su trabajo se basa en la personalización de la atención médica y el uso de tecnología de imagen de vanguardia para mejorar los resultados ante este tipo de tumores.
El servicio de Radiología de Santiago ya ha sido premiado en anteriores ediciones de este congreso, gracias a la labor de sus profesionales y a una tecnología de vanguardia que permiten beneficiarse a los pacientes de las últimas innovaciones en este campo.
