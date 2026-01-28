Cinefórum sobre ‘Rondallas’ en Cinesa As Cancelas este jueves con entrada libre

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Congalsa, en colaboración con IGATA y Quick Up, organizan una nueva edición de su Cinefórum mañana jueves en las salas de Cinesa As Cancelas, en Santiago.

Liderazgo

En esta ocasión, la película elegida para la sesión es Rondallas. La nueva cinta de Daniel Sánchez Arévalo protagonizará una sesión donde se reflexionará sobre la importancia del liderazgo, especialmente en momentos de incertidumbre y conflicto.

Protagonistas de la charla

Tras la proyección de la película, a la que ya han confirmado su asistencia más de medio centenar de personas, se celebrará un coloquio en el participarán María Vázquez, actriz de la película; Julio Simarro, consejero delegado de la Corporación Congalsa; Raquel Lago, CEO de Equipos Lagos; y Ángel Fraga, co-fundador y coordinador del Instituto Galego do Talento (IGATA); bajo la moderación de Juan Carlos Cubeiro, experto en liderazgo, coach, y Premio Nacional de Management.

Para asistir

La asistencia es completamente gratuita para asociados de APD e invitados. En caso de querer reservar una plaza, se puede realizar la inscripción a través de la web de la asociación o realizar una consulta escribiendo un correo electrónico a noroeste@apd.es.