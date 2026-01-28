Cuatro de las siete distinciones de la Fundación Barrié-RAGC recaen en la USC

Cuatro de las siete distinciones otorgadas en la actual convocatoria de Premios de Investigación de la Fundación Barrié-RAGC recaen en otros tantos proyectos de equipos vinculados a la Universidade de Santiago.

Distribuidos en las categorías de Ciencias Básicas, Técnicas y Sociales, estos galardones buscan reconocer la mejor investigación que se desarrolla en la comunidad y están dotados con una cuantía de cinco mil euros. A ellos se suman varios accésit en cada uno de los apartados.

En concreto, el premio en Ciencias Técnicas ha sido para el trabajo Extracción de xelatina a partir da pel do peixe, llevado a cabo por el equipo de Cristina Gallego, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (Cretus) de la USC.

Accésits

Además, han obtenido sendos accésits los proyectos Uso de compostos orgánicos para conseguir baterías máis sostibles, del equipo de Manuel Soto, perteneciente al Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus) de la universidad compostelana, y A utilidade das matemáticas para resolver problemas complexos en física e enxeñaría, del investigador de la Facultad de Matemáticas de Santiago Hamza Al-Shdaifat.

Ambos trabajos están encuadrados en Ciencias Básicas, en las que el premio ha sido para el equipo de María Mayán, del Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina (Cinbio) de la Universidade de Vigo por Unha nova opción terapéutica para diferentes tipos de cancro.

En Ciencias Sociales el grupo de María Garrido, de la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariais, ha recibido un accésit por A sustentabilidade e o rendemento financeiro nas pemes.

Un apartado en el que el premio ha sido para el trabajo titulado Por unha última milla máis sostible no comercio electrónico, del equipo de Iria González, de la Escola de Enxeñaría Industrial de la UVigo.

Por último, también ha sido distinguido con un accésit Un sistema de planificación intelixente para optimizar o proceso de construción de buques, del equipo de Javier Pernas, del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais de la Universidade da Coruña, en el campus de Ferrol.

Apertura del curso académico

La entrega de galardones tendrá lugar a partir de las 18:30 horas de esta tarde en el Pazo de San Roque, durante la apertura del curso académico de la Real Academia Galega de Ciencias. Un acto que contará con el presidente de la RAGC, Juan Lema, arropado por diversas autoridades, y en el que el académico Arturo López Quintela, catedrático de Química Física de la USC, impartirá la lección magistral, centrada en el papel clave de la catálisis a escala nanométrica y atómica, y su impacto en la ciencia y en la tecnología actuales.