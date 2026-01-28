Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre galeríasJuicio Antonio CostaHuelga de busesNueva borrascaExpropiaciones IDIS
instagram

Permanecen hospitalizados los dos diputados del PPdeG heridos en el accidente múltiple de la AP-9

Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez se desplazaban al primer pleno del Parlamento del año cuando se vieron involucrados en un siniestro que ha dejado cuatro heridos y provocado el corte total de la autopista durante dos horas

Dos diputados del PP de Galicia heridos en un accidente múltiple en A Coruña

Dos diputados del PP de Galicia heridos en un accidente múltiple en A Coruña

Sara Fernández

El Correo Gallego

Agencias

Los dos diputados del PPdeG que resultaron heridos en el accidente múltiple registrado en la AP-9, a la altura de Oroso, este martes, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, permanecen hospitalizados.

Fuentes populares consultadas por Europa Press han trasladado que siguen en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) adonde fueron evacuados tras el accidente registrado en la pasada jornada a causa de una granizada.

Están siendo sometidos a las pruebas médicas que consideran los facultativos y la previsión es que, por ahora, continúen en el hospital para recuperarse, dado que, aunque no se temió por su vida, sí han sufrido contusiones de distinta consideración y alguna fractura.

Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago

Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago

Ver galería

Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago / Jesús Prieto

Una colisión múltiple con más de 20 vehículos

Los políticos coruñeses compartían coche para desplazarse al primer pleno del Parlamento del año. Su vehículo fue uno de los coches implicados en una colisión múltiple que afectó a más de 20 vehículos ocurrida esta mañana en la AP-9 causada por una tromba de agua. El siniestro provocó el corte total de la autopista entre A Coruña y Santiago durante dos horas y dejó otros dos heridos.

ambos fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago (CHUS) tras el suceso. El golpe que recibieron en el coche les habría provocado diversas contusiones de distinta consideración y alguna fractura, lo que motivó su traslado al centro sanitario, donde permanecen hospitalizados.

Noticias relacionadas

Los dos políticos viajaban desde A Coruña a Santiago para acudir al primer pleno del año en el coche de Roberto Rodríguez, cuando se vieron implicados en un choque en cadena que los sacó del carril. De hecho, a Trenor fue necesario excarcelarlo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
  2. Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
  3. Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
  4. Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
  5. Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
  6. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  7. Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
  8. Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos

Permanecen hospitalizados los dos diputados del PPdeG heridos en el accidente múltiple de la AP-9

Permanecen hospitalizados los dos diputados del PPdeG heridos en el accidente múltiple de la AP-9

El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei

El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei

Sanmartín descarta unha cuestión de confianza para sacar adiante os orzamentos

Sanmartín descarta unha cuestión de confianza para sacar adiante os orzamentos

Los vecinos del Ensanche de Santiago identifican ya siete narcopisos y promueven una plataforma para exigir una respuesta institucional

Los vecinos del Ensanche de Santiago identifican ya siete narcopisos y promueven una plataforma para exigir una respuesta institucional

Long Weekend: Los descuentos de Área Central que no te puedes perder esta semana

Long Weekend: Los descuentos de Área Central que no te puedes perder esta semana

La batalla por el IVA cultural llega a las galerías de arte de Santiago: cierran como protesta

La batalla por el IVA cultural llega a las galerías de arte de Santiago: cierran como protesta

Radiología del CHUS recibe dos premios en un congreso en Chicago con 38.000 especialistas de todo el mundo

A USC participa nun estudo para garantir unha intelixencia artificial fiable no mar

A USC participa nun estudo para garantir unha intelixencia artificial fiable no mar
Tracking Pixel Contents