Permanecen hospitalizados los dos diputados del PPdeG heridos en el accidente múltiple de la AP-9

Los dos diputados del PPdeG que resultaron heridos en el accidente múltiple registrado en la AP-9, a la altura de Oroso, este martes, Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, permanecen hospitalizados.

Fuentes populares consultadas por Europa Press han trasladado que siguen en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) adonde fueron evacuados tras el accidente registrado en la pasada jornada a causa de una granizada.

Están siendo sometidos a las pruebas médicas que consideran los facultativos y la previsión es que, por ahora, continúen en el hospital para recuperarse, dado que, aunque no se temió por su vida, sí han sufrido contusiones de distinta consideración y alguna fractura.

Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago / Jesús Prieto

Una colisión múltiple con más de 20 vehículos

Los políticos coruñeses compartían coche para desplazarse al primer pleno del Parlamento del año. Su vehículo fue uno de los coches implicados en una colisión múltiple que afectó a más de 20 vehículos ocurrida esta mañana en la AP-9 causada por una tromba de agua. El siniestro provocó el corte total de la autopista entre A Coruña y Santiago durante dos horas y dejó otros dos heridos.

ambos fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago (CHUS) tras el suceso. El golpe que recibieron en el coche les habría provocado diversas contusiones de distinta consideración y alguna fractura, lo que motivó su traslado al centro sanitario, donde permanecen hospitalizados.

Los dos políticos viajaban desde A Coruña a Santiago para acudir al primer pleno del año en el coche de Roberto Rodríguez, cuando se vieron implicados en un choque en cadena que los sacó del carril. De hecho, a Trenor fue necesario excarcelarlo.