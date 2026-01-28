El proceso de expropiaciones para construir la sede propia del IDIS ya está en marcha

El proyecto en marcha para la creación de una sede propia para el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), cuyas dependencias están actualmente repartidas entre diferentes edificios del CHUS, ha completado un nuevo paso administrativo, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase este lunes un anuncio para notificar oficialmente «a todas las personas que sean titulares catastrales de los terrenos afectados y que no pudieron ser citadas personalmente en su domicilio o no accedieron al contenido de la notificación practicada por medios electrónicos».

Para el desarrollo de este proyecto, el pasado mes de junio, la xunta de goberno local aprobaba provisionalmente el Plan especial de infraestructuras y dotaciones que ordena la implantación del edificio (Parcela dotacional EU-2), que estará ubicado en un ámbito de A Choupana, entre el Cimus y el Hospital Clínico de Santiago, al sur de la avenida de Mestre Mateo, y ocupará una superficie de 5.217 metros cuadrados. En la relación de afectados figura la Compañía de Jesús, propietaria de la mayor parte de los terrenos -una parcela de 4.278 m2-.

Polo sanitario

«La localización es idónea para acoger estas instalaciones porque está precisamente entre el polo sanitario que constituye el CHUS y el futuro campus de salud de la USC», destacaba el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, antes de incidir en que el IDIS necesita «un espacio asegurado para su actividad». Centro de referencia de investigación biomédica creado por unidades de investigación de la USC y el CHUS, está integrado por más de 1.300 personas.

Inversión total

El nuevo edificio se fragmentará en varios volúmenes para adaptarse a las condiciones del terreno y mantendrá el carácter natural de la parcela a través de la creación de una serie de cubiertas vegetales transitables. El estudio económico prevé una inversión total de 5,8 millones de euros, que asumirá el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Aunque todavía no hay fechas fijadas para el comienzo de las obras, desde el gobierno local trasladaron que la intención del IDIS es iniciarlas «con bastante rapidez».