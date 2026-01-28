El profesor de la USC y ' padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei

El geógrafo y político gallego Rubén Lois es el nuevo líder del BNG en Palas de Rei (Lugo), donde el nacionalismo no tiene representación. De este modo, Lois intentárá ser profeta en su tierra, un municipio cuyo futuro más inmediato está además marcado por la posible instalación de la fábrica de Altri.

Rubén Camilo Lois González (Palas de Rei, 1961) saltó a los focos de la política en el año 2005, cuando la victoria del bipartito PSdeG-BNG en la Xunta le abrió las puertas de la Dirección Xeral de Turismo. Suya es en parte la ley de turismo aprobada en esa legislatura, en la que definió como ejes prioritarios de la promoción de Galicia el Xacobeo, el paisaje y la gastronomía. Preparó con ilusión el Xacobeo 2010, pero ya no llegó a gestionarlo porque el bipartito perdió en 2009 en las urnas.

En todo caso, su vinculación al ámbito turístico se mantuvo a lo largo de los años, hasta el punto de ser uno de los 'padres' de la tasa turística que el Concello de Santiago puso en marcha en octubre del pasado año, pionera en Galicia. Él coordinó en su papel de catedrático de Xeografía el estudio para aplicar la tasa, junto al catedrático de Dereito Tributario César García y al Concello.

Quizás Rubén Lois lleve también algo de turismo en el ADN, pues es hijo de Rubén Víctor Lois Calviño, profesor y político que fue el primer presidente de la Sociedade de Xestión do Xacobeo, una marca que contribuyó a relanzar junto a Víctor Vázquez Portomeñe.

Rubén Lois, en su época de director xeral. / ECG

Compostelano de adopción

Tras su paso por la política, Rubén Lois estuvo centrado en su carrera profesional en la Facultade de Xeografía e Historia de la Universidade de Santiago (USC), donde da clase como catedrático de Xeografía e Análise Xeográfica.

De hecho, aunque nació en Palas de Rei, nunca oculta su gen picheleiro, ya que llegó a Santiago con 14 años estudió en el Xelmírez y desarrolló en la capital el grueso de su trayectoria profesional.

"Afronto o reto con ilusión"

Ahora, el BNG acaba de elegirlo líder del partido en Palas de Rei, relevando a Manuel Saavedra Pardellas. El partido busca abrir una "nueva etapa" en la que no solo aspira a logra representación en 2027 sino que quiere convertirse en punta de lanza en la batalla contra Altri.

"Afronto este novo reto con ilusión e co ánimo de expandir o proxecto do BNG a nivel local", explica el propio Lois, que agradeció la confianza depositada en él. "Quedan por diante motos desafíos nun concello gobernado por políticas inmobilistas, estancado e incapaz de resolver los problemas reales de los vecinos".

Uno de sus ejes de actuación será el "acompañamento da veciñanza" en la lucha contra Altri, "unha ameaza sen precedente para o medio ambiente, o modelo produtivo e a calidade de vida de toda a comarca da Ulloa".