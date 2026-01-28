Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sanmartín descarta unha cuestión de confianza para sacar adiante os orzamentos

A alcaldesa declara o seu optimismo para obter os apoios necesarios pese a que o PSOE afirma que o borrador remitido polo goberno "non nos representa" e "certifica a parálise" da cidade

O Concello de Santiago celebra este xoves o primeiro pleno do ano 2026

O Concello de Santiago celebra este xoves o primeiro pleno do ano 2026 / Antonio Hernández

Manu López

Manu López

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín descartou este mércores someterse a unha cuestión de confianza para sacar adiante os orzamentos municipais de 2026. O goberno está inmerso nas negociacións cos concelleiros non adscritos e co PSOE, que pouco antes das declaracións de Sanmartín afirmou que o borrador remitido polo Bipartito "non nos representa", criticando que "certifica a parálise" da cidade.

Pese á postura manifestada polos socialistas, a rexedora declarou que "son optimista" sobre as posibilidades de conseguir os apoios necesarios para as contas. "Hai marxe para chegar a un acordo e hai algunhas das cuestións que se formularon que xa estaban incorporadas ou que temos vontade de facer, e hai outras que estamos mirando cal é ese encaixe", sinalou respecto das conversas cos seus socios, cos que xa leva celebradas tres xuntanzas ata o momento.

Unha negociación que "chega tarde"

Previamente, o voceiro do PSOE en Raxoi, Sindo Guinarte, expresou que a negociación "chega tarde", afeou as "présas" do goberno pola súa intención de levar o proxecto de orzamentos ao pleno de febreiro e considerou que o borrador achegado ten "bastante falta de claridade e de concreción en moitos elementos", polo que estimou que "non nos representa".

Guinarte indicou que o anexo de investimentos "baixa radicalmente, redúcese en case nun 52 %". Así, censurou que a proposta de Raxoi "certifica a parálise de Santiago e supón un retroceso na construción do seu futuro". O voceiro socialista valorou que, con ese borrador e sendo o último ano completo do mandato, Sanmartín "incumpre o seu programa electoral", ademais de "incumprir algúns dos acordos" asinados coa súa formación en anos anteriores.

A todo isto súmase "unha fonda preocupación pola xestión dos fondos europeos que está a desenvolver este goberno municipal", sinalou Guinarte, despois de coñecerse a semana pasada a perda de varias partidas por non ter rematado proxectos a tempo.

Propostas para "cubrir o déficit"

Pola súa banda, a concelleira Marta Abal detallou algunhas das propostas dos socialistas para "sacar a Santiago desa parálise" e "cubrir o déficit" que detectan nos orzamentos en materias como vivenda, infraestruturas, mobilidade, comercio, urbanismo ou cultura.

Abal repasou as medidas presentadas a semana pasada nun almorzo informativo, engadindo prazos para algunhas delas. Así, demandou que a empresa municipal de vivenda quede consituída antes do 1 de xullo e que durante o primeiro trimestre do ano quede declarada a zona residencial tensionada, así como a culminación da cesión de parcelas á Xunta de Galicia para vivenda protexida.

No ámbito do urbanismo, o PSOE reclama a redacción de proxectos para converter o Restollal e Romero Donallo en bulevares verdes, mentres que en mobilidade solicita solucións para o aparcamento no CHUS, a convocatoria das novas licenzas de taxi e a municipalización dos parkings da Praza de Galicia e da Praza de Vigo no primeiro semestre. Un plan de mantemento, a recuperación da Casa da Xuventude ou mellorar a oferta cultural son outras inciativas que destacou Abal na súa comparecencia.

Pleno sen iniciativas do goberno

As conversas sobre os orzamentos continúan na antesala do pleno deste xoves, no que o goberno municipal non impulsa ningunha iniciativa. Preguntada por se a relación co PSOE e cos non adscritos influíu nisto, Sanmartín declarou que estas relacións son "boas". A alcaldesa matizou que se trata dunha cuestión "puntual" e que "é bastante habitual" que suceda a comezos de ano, despois de rematar o anterior con varias sesións, mesmo algunha extraordinaria. "Pódese contrastar con outras veces onde houbo oito ou nove puntos que eran do goberno", engadiu.

Neste primeiro pleno do ano, a oposición impulsa varias proposicións, rogos, preguntas e mocións sobre asuntos que foron obxecto de debate durante as últimas semanas, como os radares ou os centros socioculturais. Non obstante, e pese á preocupación expresada e ás críticas realizadas, outra ausencia significativa por parte dos grupos será a de iniciativas relativas á perda de fondos europeos coñecida ao longo deste mes.

TEMAS

Radiología del CHUS recibe dos premios en un congreso en Chicago con 38.000 especialistas de todo el mundo

A USC participa nun estudo para garantir unha intelixencia artificial fiable no mar

Accidente en O Eixo con dos heridos leves por una colisión lateral

