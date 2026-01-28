Santiago suma una plaza de juez de familia y otra de civil: «É un reforzo moi necesario»

La planta judicial de Santiago se verá incrementada a lo largo de este año con la creación de dos nuevas plazas: una de familia y otra de civil. El anuncio de estos dos nuevos puestos de juez se enmarca en el anuncio realizado por el Ministerio de Justicia esta semana de 500 nuevas plazas en toda España, 19 de ellas en Galicia. La noticia ha sido bien recibida entre los operadores jurídicos de la capital gallega, que consideran «moi necesario» este refuerzo, aunque se echa de menos que se dé respuesta a la reiterada demanda de una nueva plaza del contencioso-administrativo.

«Estaba claro que familia necesitaba un reforzo. Santiago necesitaba estas prazas, pero tamén necesitaría un reforzo no contencioso-administrativo, e esa non vai saír nesta tanda», señala en conversación con este diario el decano del Colegio de la Abogacía de Santiago, Francisco Rabuñal. La propia jueza decana de Santiago, Sandra Iglesias, manifestó esta misma reclamación cuando accedió al cargo hace un año, al recordar la alta litigiosidad que se produce en la ciudad en este ámbito por la presencia de entes públicos autonómicos y la gran carga de trabajo que genera para las dos magistradas titulares de las plazas existentes.

Acumulación de asuntos «excesiva»

En lo que respecta a los asuntos civiles en los antiguos juzgados compostelanos –ahora denominados tribunales de instancia–, Rabuñal apunta que «estaban un pouco atrasados», tanto en los asuntos en fase de tramitación como en aquellos pendientes de que se dicte sentencia. «Había aí unha acumulación que eu creo que era excesiva. Entón, o reforzo, evidentemente, é necesario», sostiene.

En materia de familia, el decano hace hincapié en que la única plaza con la que cuenta la ciudad «ten un traballo que non se ve tanto, sobre todo de internamentos, de revisións, de dar contas de todas as persoas que están de curadores, é dicir, dos gastos que hai. Todo iso leva moitísimo tempo de tramitación e era un apoio que facía falta». Aunque «vai a moi bo ritmo e hai un traballo moi bo por parte de todo o persoal do xulgado e do xuíz que está á fronte, creo que precisaba un apoio urxentemente», destaca Rabuñal. «E no civil é outro tanto do mesmo», añade.

Menos asuntos de los esperados

El anuncio ministerial se produce en las primeras semanas de funcionamiento de la plaza de violencia sobre la mujer, donde a principios de mes los sindicatos denunciaron desorganización. Rabuñal constata que «empezou un pouco atropeladamente» y había «falta incluso de mobiliario». Sin embargo, un factor inesperado ha contribuido a que la situación se vaya solventando, puesto que se esperaba una media de tres o cuatro asuntos diarios, pero «a entrada foi bastante máis baixa do esperado».

Así, relata que a mediados de enero la media era de un asunto al día. «Non é normal», explica el decano, pero «isto estalles dando tempo a organizarse», de modo que «o que se esperaba que podía chegar incluso a ser un colapso, de momento vai ben».

Un nuevo retraso en los tribunales compostelanos

Los juzgados compostelanos están además en plena adaptación a la reforma del sistema a través de la Ley de Eficiencia, en vigor desde el pasado julio. Rabuñal indica que «o forte» de estos cambios en los tribunales de las ciudades gallegas ha empezado a aplicarse desde el 1 de enero con «unha falta de previsión na adaptación» que está implicando «un novo atraso na xustiza que se suma xa ao atraso endémico de toda a vida, e ao atraso xerado polas folgas que houbo non hai moito tempo».

El decano subraya que la reforma conlleva una modificación de la planta de funcionarios, con muchos de ellos teniendo que cambiar de juzgado. Los procesos técnicos aparejados a este movimiento «colleron co pé cambiado» al ente autonómico responsable de los mismos, puntualiza, lo que derivó en que no pudieran desarrollar su trabajo en los nuevos puestos. «Parece que se vai solventando e nós contabamos con que na cuarta semana do mes estivera todo ao día», indica. En cuanto al espíritu general de la reforma, Rabuñal cree que «hai que darlle tempo e ver se este novo organigrama consigue desatascar».