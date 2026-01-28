Los vecinos del Ensanche de Santiago identifican ya siete narcopisos y promueven una plataforma para exigir una respuesta institucional

Las comunidades de vecinos del Ensanche de Santiago han vuelto a alertar sobre el grave deterioro de la seguridad en el barrio y denuncian la existencia de siete puntos de venta de droga activos, repartidos en distintas calles de la zona. Los residentes reclaman una actuación “urgente y eficaz” por parte de las administraciones y de las fuerzas de seguridad, ante una situación que aseguran que se ha cronificado. Así lo explicó Xosé Manuel Durán, presidente de la Asociación Raigame, quien subrayó que la preocupación ha ido en aumento tras varios episodios recientes y por la sensación de abandono institucional. “Agora mesmo temos localizados sete puntos, segundo o que nos trasladan os veciños e os vídeos que nos fan chegar”, afirmó.

Según la información recopilada por los propios vecinos, los siete puntos sospechosos se concentran en diferentes inmuebles del Ensanche. Entre ellos figuran varios edificios de la calle Alfredo Brañas, un inmueble en la rúa Santiago de Chile, otro en Xeneral Pardiñas y un garaje situado en la confluencia de Santiago del Estero con Nova de Abaixo.

Durán explicó que esta localización no responde a rumores, sino a la observación continuada del trasiego de personas, incidentes reiterados y material audiovisual facilitado por los residentes. Con todo, reconoció que el conocimiento vecinal es limitado frente a la información policial. “Isto non é nada comparado co que sabe a policía; é simplemente o que os veciños poden sospeitar e constatar no día a día”, señaló.

Casi 600 firmas y pasos para crear una plataforma común

Ante esta situación, los vecinos han impulsado una recogida de firmas para exigir medidas concretas contra los narcopisos y otras actividades vinculadas al tráfico de drogas. En estos momentos, la iniciativa suma cerca de 580 apoyos, una cifra que continúa creciendo.

“Agora mesmo temos arredor de 580 sinaturas, e seguimos recollendo porque a xente está moi preocupada e cansada”, explicó Durán. Además, avanzó que varias comunidades de propietarios están valorando constituir una plataforma conjunta para coordinar acciones y tener mayor fuerza frente a las administraciones.

La movilización no se limita únicamente a los pisos utilizados para la venta de droga. Según el portavoz vecinal, algunas comunidades ya han decidido actuar también contra determinados locales de ocio nocturno que, a su juicio, agravan los problemas de convivencia. “Hai comunidades que xa decidiron actuar non só contra os narcopisos, senón tamén contra certos negocios do ocio nocturno que están a xerar problemas graves”, indicó.

Reunión con el subdelegado del Gobierno

Tras los últimos incidentes registrados en el barrio, los representantes vecinales solicitaron una reunión con la Delegación del Gobierno, que finalmente se celebrará este jueves con el subdelegado en la provincia de A Coruña, Julio Abalde. Sin embargo, el ánimo de los vecinos es de cautela, a la vista de la experiencia de otros barrios de la ciudad.

Durán relató los contactos mantenidos con la plataforma vecinal de Santa Marta, que ya ha pasado por procesos similares. “Falamos coa xente da plataforma de Santa Marta e viñan decepcionadísimos despois de reunións coa policía, coa alcaldesa e coa Delegación do Goberno”, aseguró. Según explicó, ni siquiera la recogida masiva de firmas garantizó soluciones efectivas. “Chegaron a xuntar máis de 5.000 sinaturas e, aínda así, quedaron moi decepcionados polas poucas solucións reais que lles ofreceron”, añadió.

Jornada informativa con expertos y Policía Nacional

Como parte de la estrategia vecinal, el próximo día 5 se celebrará una jornada informativa en el centro sociocultural del Ensanche. El encuentro contará con la participación de un representante de la Asociación Galega contra o Narcotráfico y una mesa redonda en la que intervendrán miembros de la Policía Nacional y otros expertos, pendientes de confirmación.

El objetivo es dotar a los vecinos y a las comunidades de propietarios de herramientas claras para actuar ante la detección de un posible punto de distribución de droga. “O que buscamos é dar pautas claras de actuación, saber que facer, a quen acudir e como colaborar sen poñerse en risco”, explicó Durán.

Noticias relacionadas

Los vecinos insisten en que su objetivo no es estigmatizar el Ensanche, sino recuperar la seguridad y la convivencia en una de las zonas más céntricas de Santiago. Reclaman una respuesta coordinada, sostenida en el tiempo y basada en hechos, y no únicamente en anuncios o reuniones sin consecuencias prácticas.