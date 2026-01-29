Los comercios del Ensanche temen resentirse si se restringe la circulación tras la reforma de la rúa Santiago de Chile

Vecinos y comerciantes del Ensanche de Santiago se reunieron este martes para analizar el proyecto de reurbanización de la calle Santiago de Chile, presentado por el Concello. La reunión contó con la presencia de los concejales Xesús Domínguez e Iago Lestegás y sirvió para exponer las principales preocupaciones de los residentes sobre movilidad, aparcamiento, limpieza y dinamización cultural de la zona.

Uno de los puntos que más preocupaba a los vecinos es el anuncio de la retirada de aproximadamente 170 plazas de aparcamiento en superficie, que afectaría a calles como Santiago de Chile, República Arxentina y San Pedro de Mezonzo, dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS). Según explicó Xosé Manuel Durán, presidente de Raigame, «o que nos preocupaba era un pouco os anuncios da retirada de 170 prazas de aparcamento, máis da metade dos clientes desta zona veñen en coche».

Los asistentes cuestionaron la visión del gobierno local de que el comercio del barrio depende principalmente de los residentes, cuando, según explican, gran parte de la clientela llega en vehículo particular. Además, alertaron sobre la reducción del tráfico por la calle, sin que se hayan presentado alternativas viables que permitan mantener el acceso al comercio y a las oficinas de la zona nueva. «Hai que ter en conta que soporta unha enorme cantidade de tráfico, pero é tráfico que lle dá vida ao Ensanche», señaló Durán.

El otro tema crítico fue la recogida de basura, ya que el plan contempla contenedores en superficie con menor coste de mantenimiento. Durán señaló que «só se limitou a culpabilizar un pouco á xente, cando tamén é responsabilidade do servizo de recollida ofrecer solucións ou campañas de concienciación». Recordó que los desbordes frecuentes ya generan problemas de limpieza en la calle.

Durante la reunión, también se recordó un proyecto anterior, presentado en 2024, que proponía un concurso internacional de ideas para intervenir artísticamente la praza de Vigo alrededor de la figura y lugar de nacimiento de Rosalía de Castro. La iniciativa buscaba generar un punto de referencia cultural y dinamizar comercialmente la el barrio. Sin embargo, según Durán, «non se fixo mención a ningunha destas cousas», lo que generó decepción entre los vecinos y comerciantes.

Unas 35 personas participaron en la reunión. La cita sirvió para informarse y plantear inquietudes, pero sin obtener compromisos concretos. Según Durán, «foi máis unha declaración de intencións. Xa que o Concello de Santiago tampouco vai a cometer esta obra nesta lexislatura». También se instó a mantener la participación ciudadana y presentar alegaciones si es necesario.