Elecciones al Rectorado de la USC: no todos los votos valen igual y otras claves del proceso

El próximo 12 de febrero podrán votar 28.326 miembros de la comunidad universitaria de la Universidade de Santiago para elegir a la primera rectora de los 530 años de historia de la institución. Son sobre un 3,5% más que hace cuatro años, cuando el censo electoral era de 27.378 personas.

Con todo, el censo electoral, no coincide con la totalidad del censo universitario, ya que no toda la comunidad está llamada a las urnas. Así, en las elecciones de dentro de dos semanas no podrá votar el personal contratado, los alumnos extranjeros que realizan un Erasmus y los que cursan másteres no oficiales.

En definitiva, son 1.354 personas las que tienen derecho al voto en el sector, que hace referencia al profesorado doctor con vinculación permanente; 1.241 del sector II (restantes categorías de personal docente e investigador), sumando así 2.595 personas dentro del colectivo del PDI; 24.158 del sector III (alumnado matriculado en titulaciones oficiales) y 1.573 del sector IV (personal de administración y servicios, PTXAS).

No todos los votos valen igual. Tal y como viene reflejado en el artículo 48 del Regulamento Electoral Xeral de la USC, el voto del sector I supone el 51 % de la fuerza electoral. El alumnado se queda con el 28% y el restante se reparte entre el sector II y el sector IV, con el 11 y el 10%, respectivamente.

¿Cómo se llevaría a cabo una 2ª votación si fuera necesaria?

Este miércoles, con motivo del inicio de la campaña electoral, las cuatro candidatas a rectora de la USC -Maite Flores, Alba Nogueira, María José López Couso y Rosa Crujeiras­ dieron a conocer a la comunidad universitaria las principales líneas de sus programas en actos celebrados en distintos centros y facultades de la institución, tanto en Santiago como en Lugo.

Una serie de actos que continuarán hasta el 10 de febrero, cuando concluye oficialmente la campaña, siendo el día siguiente la jornada de reflexión, previa a la votación que será por vía electrónica en horario ininterrumpido desde las 9.00 hasta las 18.00 horas.

El día 13 se proclamará a la ganadora y si ninguna supera el 50 % de los votos ponderados, los comicios deberán ir a una segunda vuelta. En el cómputo no se tendrán en cuenta los votos en blanco.

En esa segunda fase, prevista para el 11 de marzo, concurrirán las dos candidatas más apoyadas en la primera votación. Tendrán en ese caso del 27 de febrero hasta el 9 de marzo tiempo para captar apoyos con una segunda campaña. Tras una ventana abierta a posibles recursos a la comisión electoral, la proclamación definitiva de la nueva rectora será el 23 de ese mismo mes.

Sanmartín: «Coa nova reitora haberá colaboración»

El hecho de que la Universidade de Santiago vaya a contar con su primera rectora es para la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín «unha noticia magnífica». Se pone así fin a una «anomalía histórica» al no haber nunca en Galicia una mujer al frente de la Universidad, «tendo en conta a cantidade e a calidade de mulleres coa que conta».

En una visita realizada ayer a las obras de accesibilidad que se están ejecutando en la rúa do Hórreo, en el cruce con Gómez Ulla, Goretti Sanmartín manifestó que desde Raxoi se mantendrán con la futura rectora unas relaciones «de colaboración e de cordialidade», siendo consciente de la necesidad de «buscar moitos máis camiños de unión» avanzando en temas pendientes y otros relacionados con el talento «que moitas veces se vai de Santiago para que nalgún momento poida regresar».

Tras los encuentros mantenidos recientemente en el Pazo de Raxoi con las cuatro candidatas, que estuvieron acompañadas de algunos de los miembros de su equipo de gobierno, la alcaldesa dice «estar segura de que nos imos encontrar».

Con respecto al actual rector, Antonio López, aseguró que «mantivemos unha relación excelente» motivada por la colaboración a la hora de trabajar en temas de infraestructuras, igualdad y deportes, así como «no marco de intentar avanzar en todo o que ten que ver coa ordenación e reordenación do Campus Sur».