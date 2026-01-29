Un estudio de IDIS y la USC reivindica un modelo de consulta telemática que "reduce la carga de los hospitales"

Un estudio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) ha reivindicado un modelo de consulta telemática que reduce "la carga de los hospitales" al disminuirse las citas presenciales en "más de un 16%". El principal responsable de la investigación realizada entre las áreas de Atención Primaria y Cardiología, el doctor José Ramón González Juanatey, ha destacado el potencial de los resultados obtenidos a la hora de "mejorar la equidad en zonas rurales y minimizar los desplazamientos".

Asimismo, ha definido el modelo como "un paso hacia una cardiología más accesible y eficiente", aunque, tal y como indica el comunicado, para su implantación requieren de "un soporte tecnológico adecuado, formación profesional específica y estructuras de colaboración definidas entre los niveles de atención"

Según el comunicado, el estudio, publicado en la revista 'European Heart Journal Open', contó con una muestra poblacional superior a las 1.200 interconsultas. Además, la inclusión de 300 tele-ecocardiogramas y 54 monitorizaciones EEM "permitieron resolver remotamente 195 casos".

Otras cifras

En esa misma línea, IDIS ha destacado que la herramienta diagnóstica aumentó la tasa de resolución telemática del 38 al 54%. Los datos, a juicio del doctor Sánchez Castro, reflejan "una validación científica sólida de una iniciativa organizativa y tecnológica claramente innovadora".

Noticias relacionadas

Sánchez Castro, a su vez, ha ensalzado el potencial de la herramienta para "reforzar la coordinación" a la par que se mantiene la supervisión y se garantiza "la seguridad del paciente".