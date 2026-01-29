"Ahora entiendo por qué es famoso": el templo asiático en Santiago donde el miso y el cocido se encuentran

Los platos tradicionales como el pulpo, la tortilla o el raxo siempre saben a casa. Por eso, decidirse por uno de los muchos restaurantes 'enxebres' que se reparten por Santiago es, en la mayoría de los casos, una apuesta segura.

Sin embargo, a veces apetece ser aventurero, alejarse un poco de las recetas típicas compostelanas y probar sabores de otros continentes. Uno de los que está arrasando en la capital gallega es el asiático, que sorprende a la clientela con ingredientes novedosos y combinaciones de sabores.

Algunos locales de la urbe han decidido ir incluso más allá y diseñar un cóctel de culturas en pleno centro de Santiago. El Nara Noodle Bar, que se define a sí mismo como un local de noodles y tapas asiáticas, está causando furor con una carta que no se pone fronteras y que fusiona lo mejor de los países de Asia con la comida local.

La propuesta del Nara Noodle Bar, el restaurante asiático que conquista Santiago

El Nara Noodle Bar es un pequeño local del casco histórico regentado por un equipo entregado. Está situado en el número 1 de la calle Entrerrúas, una de las más estrechas de la ciudad, desde donde se puede descansar de los circuitos turísticos sin alejarse del centro.

A pesar de estar "escondido" en este pequeño callejón, el local se ha dado a conocer rápidamente entre la clientela compostelana. Su secreto es una carta que mezcla Asia y Galicia, con platos como las croquetas de cocido y miso, y que se atreve incluso con otras culturas.

El éxito de su cocina fusión se ha hecho eco en las redes sociales, con multitud de creadores de contenido que se han acercado para recomendar este restaurante de Santiago a sus seguidores. Una de ellas ha sido Nerea, conocida en Internet como @lamorrofino, que visitaba hace poco el local para reseñarlo en primera persona.

Su sentencia sobre esta meca del asian food en Santiago ha sido firme. "Ahora entiendo por qué es tan famoso", decía la instagramer, después de disfrutar del menú.

Aunque la carta es dinámica y cuenta con multitud de propuestas atractivas, una de las que más se piden son sus populares croquetas. Los baos, con una masa "rica" y un relleno "muy jugoso" también colman el paladar de los comensales.

La creadora de contenido destacó, además, la "explosión de sabor" de los dumplings. Sin embargo, los que suelen llevarse todos los halados en este local de gastronomía oriental son el pho vietnamita y el shiitake en tempura. "Nos dijeron que era su plato estrella y no me extraña", comentó Nerea en redes.

Un local tradicional reconvertido

Este establecimiento de Entrerrúas no fue siempre un restaurante de cocina asiática. Hace unos años, en su lugar estaba A Tulla, un local de comida tradicional gallega que ofreció sus platos a los compostelanos durante varias décadas.

Los propietarios del Nara Noodle Bar tomaron el relevo tras su cierre y guardaron un poco de su esencia gallega para salpimentar recetas de todas partes de Asia. Así, entre sus platos no es difícil encontrar preparaciones japonesas, chinas o coreanas, que se convierten en focaccias de kimchi y arroz frito de pato.

Aunque no admite reservas, el local -que es pet friendly- cuenta con servicio de takeaway para recoger en el establecimiento y con un sistema de QR para ponerse en la lista y conseguir mesa. Su horario de apertura es de miércoles a domingo, con horario continuo de 13.00 a 23.15 horas.