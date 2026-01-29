La fuerza del temporal derriba un árbol con 50 años de historia en el Campus Sur de Santiago

Los efectos de las continuas borrascas que durante este enero están golpeando Santiago, se han cobrado una nueva víctima en el Campus Sur de la USC. Hablamos de una haya común con más de 50 años de historia y que este miércoles, terminó arrancada y derribada por las fuertes rachas de viento que los últimos días han azotado la capital gallega.

David Suárez

Fuentes consultadas de la Universidad de Santiago confirman a EL CORREO GALLEGO que se trata de un árbol afectado por el Hongo de la Miel -Armillaria mellea-, un patógeno común que causa la podredumbre de las raíces en hayas y otras especies leñosas, especialmente en suelos húmedos, pesados y compactos. Una enfermedad que afecta a muchos ejemplares de la zona y para la cual, tal y como señalan desde la universidad, "non hai tratamento".

La impactante imagen del haya común arrancada por la fuerza del viento en el Campus Sur / David Suárez

Se retirará en los próximos días

Por suerte, la histórica haya ha caído en una zona y en un momento en el que ningún transeúnte pasaba por el lugar, por lo que el suceso no ha generado daños personales. Desde la el gabinete de prensa de la USC explican a este diario que durante los próximos días "procederase a súa retirada", ya que tal y como ha caído, "non afecta nin ós peóns nin ao tráfico".