Fundación Contemporánea elige el CGAC como 'insignia' de la cultura gallega en 2025

El Centro Galego de Arte Contemporáneo fue elegido como insignia de la cultura gallega en 2025 por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, el prestigioso informe elaborado con las valoraciones de más de 400 expertos y profesionales de toda España que mantiene a Galicia como la sexta comunidad por la calidad e innovación de su oferta, y superando por primera vez el 20% de los votos.

En el informe, recogen en un comunicado, figuran entre las distintas categorías una veintena de proyectos de la Comunidad. Así, Cidade da Cultura ocupa el segundo puesto, mientras que Centro Dramático Galego comparte la tercera posición de la clasificación con el Festival Internacional Otoño de Teatro, el Festival Sinsal y la Bienal de Pontevedra.

Le siguen otras menciones destacadas, como el Año Castelao y la película de Oliver Laxe, Sirat, con la que colabora la Xunta de Galicia y que fue seleccionada para los Premios Óscar.

En el ámbito nacional, el panel de expertos también destaca el CGAC, que recibió más de 58.000 visitantes el año pasado, a lo que acompañan en los primeros puestos el Festival Sinsal, celebrado en la Isla de San Simón, y la Bienal de Pontevedra. Estos dos últimos aparecen, además, distinguidos en los apartados de Mejores Festivales de Música y Mejores Festivales de Arte, respectivamente.

Asimismo, la Bienal está recogida en las novedades más destacadas del año, junto con el Festival de la Asociación Gallega de Empresas Musicales.

Destacan también la entrada en lo mejor de la cultura digital de 2025 de Galiciana, Patrimonio Digital de Galicia, sumándose así al Gaiás, que repite mención en este apartado, en este caso por 'Sinte. Foro Internacional de Arte e Cultura Dixital', que reunió en Santiago algunas de las voces más reconocidas del ámbito, "ofreciendo una visión sobre el presente y el futuro del arte y de las industrias creativas en un contexto donde las transformaciones tecnológicas están influyendo mucho en el campo cultural".

Compromiso social y dinamización del rural

El informe reconoce también el trabajo de la Xunta en línea con la Ley de cultura inclusiva y accesible impulsada. En este sentido, el Observatorio destaca un total de seis propuestas por su compromiso con la dinamización de la cultura en el rural.

Se trata del Festival Agrocuir de la Ulloa; el programa Cultura no Camiño; el espacio de creación A Casa Vella; el Festival dos Campos, el Festival de Cans y el Festival Bal y Gay.

Además, el Festival da Luz, en Boimorto, y el Sinsal, se distinguen entre las propuestas ejemplares a nivel de España en cuanto al compromiso social y al desarrollo sostenible.