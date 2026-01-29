Gema Castiñeiras, nombrada directora médica de HM Hospitales en Santiago

Gema Castiñeiras Pardo ha sido nombrada directora médica de Santiago por parte del Grupo HM Hospitales, y se encargará de una de las dos grandes áreas de la territorial gallega, que integra HM Rosaleda y HM La Esperanza, así como el Centro Integral Oncológico Clara Campal.

Licenciada en Medicina por la USC, hizo la especialidad de medicina familiar en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Ha cursado másteres en el ámbito de la gestión sanitaria y asistencial, y ha coordinado y participado en diversos proyectos de investigación sobre diabetes, fibromialgia o hígado graso. Tiene gran experiencia en gestión empresarial en el ámbito sanitario.

Noticias relacionadas

Ante un "gran reto personal y profesional"

La doctora Castiñeiras se ha mostrado muy ilusionada por su incorporación a HM Hospitales, asegurando que “para mí es un gran reto personal y profesional y, además, supone volver a Galicia después de una larga etapa en distintos puntos de la costa mediterránea, por lo que no puedo estar más contenta”.