Hablan las radiólogas del CHUS premiadas en EEUU: "Es un reconocimiento importante para el servicio, pero también para el hospital"

Seguras de que el Servicio de Radiología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza dispone de todas las herramientas «diagnósticas y terapéuticas» para ofrecer una medicina personalizada con el mejor manejo posible, las radiólogas Sandra Baleato y Cecilia Vieira ponen en valor el compromiso de todo el equipo para ir incorporando en la práctica clínica diaria las últimas innovaciones en técnicas de imagen, siempre con la vista puesta en «mejorar la calidad de vida del paciente».

Un compromiso que le ha llevado a ser distinguido en numerosas ocasiones a nivel internacional, y que en esta ocasión ha sido reconocido con los dos premios que se han otorgado a sendos trabajos de ambas radiólogas de Santiago en el último congreso celebrado en Chicago, al que acudieron 38.000 especialistas de todo el mundo.

Abordaje con un equipo multidisciplinar

Agradecidas por unos galardones que comparten con el servicio que dirige Roberto García, Sandra Baleato señala en conversación con EL CORREO GALLEGO que «es un reconocimiento importante para el servicio, pero también para el hospital». Y es que el proyecto por el que obtuvo el premio cum laude de entre las 2.500 comunicaciones presentadas, estaba centrado en la experiencia en el CHUS de las decisiones basadas en imágenes para el abordaje de los pacientes oncológicos con metástasis hepática. Pacientes con los que, como explica, trabaja un equipo multidisciplinar, desde digestivos a cirujanos, radiólogos intevencionistas y oncólogos, y en cuyos casos «la imagen juega un papel fundamental», puesto que en función de sus resultados se decide la actuación a llevar a cabo. Incide en que «el manejo de estos pacientes es complejo y la imagen abre muchas oportunidades terapéuticas, con técnicas que ayudan a personalizar la intervención con cada paciente, ya que cada uno es diferente incluso aunque estemos ante el mismo tipo de tumor».

En el CHUS desde 2012, si bien ya a principios de los 2000 había hecho la residencia en el hospital, esta compostelana subraya sobre los últimos avances en el diagnóstico por imagen que «si bien los TAC ya permitían hacer cortes de imagen muy pequeños, ahora con el manejo de softwares específicos, por ejemplo para volumetrías hepáticas, podemos ver qué tumores son abordables quirúrgicamente y en cuáles se van a beneficiar de una mayor supervivencia», dentro de un proceso que, insiste, «es muy complejo» y en el que intervienen muchos especialistas.

Reto diagnóstico

Respecto a lo que más pudo llamar la atención de su comunicación, Baleato cree que «reconocer una lesión hepática en el ámbito de la imagen supone un reto diagnóstico, en el sentido de identificarla y sobre todo esa metástasis, así como establecer el momento del abordaje quirúrgico». Añade que «posiblemente sea la combinación de estas técnicas de imagen innovadoras para un abordaje con precisión terapéutica».

Interrogada sobre si todas esas técnicas innovadoras forman parte del día a día en el área sanitaria, recalca que se utilizan como si de «engarzar un puzzle» se tratara, en cada momento se emplea la más aconsejable y a veces se repiten, «si en el curso clínico se ve necesario».

Interrogada sobre las razones por las que Radiología acumula ya una quincena de premios en este congreso, admite que «siempre se agradece un reconocimiento científico, pero apunta que «dedicamos todo nuestro esfuerzo a hacer las cosas lo mejor posible y a optimizar los recursos para mejorar la calidad de vida del paciente».

"Nuestros estudios, con las herramientas de las que disponemos, no son distintos a los de Houston" Sandra Baleato — Radióloga del CHUS

Un reto para el que disponen de las «herramientas diagnósticas y terapéuticas que nos permiten desarrollar una medicina personalizada y el mejor manejo terapéutico posible» en la sanidad pública de Santiago, y pone como ejemplo el hecho de que «durante el covid, al estar las fronteras cerradas, tuvimos que seguir a gente que estaba siendo tratada en otros lugares como Houston, y vimos que sus estudios no eran diferentes a los que se hacen aquí».

También Cecilia Vieira, galardonada con un certificado de mérito por su trabajo sobre el manejo diagnóstico y la toma de decisiones en base a la imagen en el abordaje de tumores neuroendocrinos, destaca «la dedicación y el esfuerzo de gente implicada del servicio como Roberto García o la propia Sandra Baleato, que se esfuerzan por mostrar lo que se está innovando en el hospital».

Implicación y compromiso de todo el equipo

Afirma que son un referente para el resto del servicio porque «es gente muy implicada que realiza este trabajo de visibilidad fuera de su horario laboral; nos animan y nos impulsan a participar en estas citas, y son un ejemplo de cómo hacer las cosas bien y de compromiso».

En cuanto a la comunicación presentada en Chicago, explica que «la incidencia de los tumores neuroendocrinos está aumentando y en el hospital tenemos un comité porque somos centro de referencia, y lo que hicimos fue demostrar cómo la imagen del radiólogo puede aportar para el manejo correcto de estos pacientes, tanto por parte de los cirujanos que lo van a operar como para el tratamiento que se puede llevar a cabo con terapias nuevas».

"Con cada equipo nuevo aumentamos la habilidad y mejoramos la calidad de la imagen" Cecilia Vieira — Radióloga del CHUS

Feliz por el «reconocimiento al esfuerzo que hay detrás», esta brasileña afincada en Santiago desde que en 2014 inició su formación MIR en el Clínico y que también tiene la especialidad de medicina nuclear, subraya que «con cada equipamiento nuevo vamos incrementando la habilidad y mejoramos la calidad de la imagen».