De ‘La isla de las tentaciones’ a buscar el amor en Santiago con el ‘First Dates’ gallego

La mayoría de los telespectadores conocimos a la compostelana Laura Boado por su paso en 2023 por La isla de las tentaciones. La gallega entró en la sexta edición del programa presentado por Sandra Barneda en pareja y lo abandonó sola. Eso sí, sin dejar de creer en el amor, algo que le llevó poco después a formar parte del espacio de citas más consolidado de la televisión española, First Dates.

Laura Boado llegó al dating show de Cuatro a finales de mayo de 2023 para cubrir el hueco de camarera dejado por Lidia Torrent, puesto que mantuvo durante más de dos años, un hecho que le permitió ser una de las caras más reconocibles del programa con permiso de su presentador, Carlos Sobera.

Su marcha de First Dates en septiembre de 2025 fue toda una sorpresa. Se produjo sin ninguna explicación, tan solo se dijo que su puesto lo ocuparía la modelo y exconcursante de Supervivientes Lidia Santos. «Hoy se termina una etapa de mi vida que no ha podido ser más maravillosa. Han sido tres años llenos de buenos momentos, aprendizaje y sobre todo de llevarme a gente muy bonita. No es un adiós es un hasta pronto, os llevo siempre en el cora», escribió Boado en redes sociales en aquel entonces junto a varias fotografías con el equipo de First Dates.

Presentadora en la TVG

Laura Boado y Paco Lodeiro, presentadores de ‘O amor está en Galicia’ / TVG

Un equipo al que, desde esta semana, le hace competencia presentando O amor está en Galicia, la nueva gran apuesta para el prime time de los miércoles de la TVG. Un espacio con el que Boado recorrerá, en compañía del actor y cantante Paco Lodeiro, toda la geografía gallega a bordo de la llamada cupi-furgo, un vehículo en el que se recogerán peticiones e, incluso, se escucharán historias reales de relaciones sentimentales presentes y pasadas.

Un viaje, en el que veremos en cada programa a dos parejas diferentes dispuestas a conocerse con la complicidad de los presentadores en una localidad diferente de Galicia, que arrancó esta semana con dos capítulos que enamoraron a un 10 y a un 12 por ciento de la cuota de pantalla, respectivamente.

Estreno en Santiago

El primer episodio, como no, tuvo lugar en Santiago de Compostela. Es más, los presentadores dieron a conocer el funcionamiento del programa desde el emblemático parque de la Alameda, donde se llegó a instalar la Cabina dos amores, una antigua cabina telefónica en la que los participantes del programa dejan sus mensajes, confesiones y peticiones y que será el punto de partida para muchas historias de amor.

De hecho, en ella pudimos conocer tanto a Laura como a Fernando, los primeros concursantes en conocerse. Y aunque a primera vista la cosa no pintaba mal, a medida que hablaban más y más, la chispa comenzó a desaparecer. Para muestra la decisión final de ambos, y es que ninguno quiso dejar su contacto al otro.

Algo de chispa sí sintió la segunda pareja del primer programa de O amor está en Galicia, Brian y Jairo, a los que pudimos conocer en el entorno de la Catedral de Santiago. Por desgracia, el amor es cosa de dos y no de uno solamente.

La cosa no fue a mejor en el segundo capítulo, esta vez grabado en Monforte de Lemos. Allí se intentaron conocer sin éxito Brendan y Pilar. Lo mismo les sucedió a Xavier y Josi, la otra pareja del segundo episodio.

Sin embargo, a pesar de que O amor está en Galicia no ha conseguido hacer de Cupido en su primera semana, la compostelana Laura Boado y Paco Lodeiro prometen seguir intentando que el amor florezca a través de un programa que apuesta por historias reales, la retranca, la sinceridad y, sobre todo, por una forma muy gallega de entender qué es el afecto.