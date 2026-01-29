Un rayo deja sin luz a mil vecinos de la zona norte de Santiago: "Retembló toda la casa"

Más de mil vecinos de la zona norte de Santiago están a estas horas sin suministro eléctrico debido a la tormenta eléctrica que acaba de descargar está tarde de jueves en la ciudad. Según los servicios de averías de Naturgy, los relámpagos afectarían a la instalación de San Caetano, lo que dejo sin suministro a 1.032 viviendas de la zona norte de la capital.

Algunos vecinos de Meixonfrio relataron como en medio de la tormenta, pasadas las 17.30 horas, se oyó un gran estruendo. "Hasta retembló la casa", afirmaron. Al momento se fue la luz y comenzó a granizar, en un chubasco que se prolongó más de media hora.

Zona de Meixonfrio afectada por el corte / ECG

Naturgy confiaba en reparar la avería en el horizonte de las 18.30-19 horas, según informó a algunos vecinos.

La avería y el corte de luz se suma a otros vividos días atrás, derivados del tren de borrascas que afecta a Galicia y que se cena especialmente con la fachada atlántica. En los últimos días hubo cortes de luz en Marrozos y en el Ensanche-Pontepedriña.