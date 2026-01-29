Un rayo deja sin luz a mil vecinos de la zona norte de Santiago: "Retembló toda la casa"
Los relámpagos afectaron a la instalación de San Caetano, según los servicios de averías de Naturgy
Más de mil vecinos de la zona norte de Santiago están a estas horas sin suministro eléctrico debido a la tormenta eléctrica que acaba de descargar está tarde de jueves en la ciudad. Según los servicios de averías de Naturgy, los relámpagos afectarían a la instalación de San Caetano, lo que dejo sin suministro a 1.032 viviendas de la zona norte de la capital.
Algunos vecinos de Meixonfrio relataron como en medio de la tormenta, pasadas las 17.30 horas, se oyó un gran estruendo. "Hasta retembló la casa", afirmaron. Al momento se fue la luz y comenzó a granizar, en un chubasco que se prolongó más de media hora.
Naturgy confiaba en reparar la avería en el horizonte de las 18.30-19 horas, según informó a algunos vecinos.
La avería y el corte de luz se suma a otros vividos días atrás, derivados del tren de borrascas que afecta a Galicia y que se cena especialmente con la fachada atlántica. En los últimos días hubo cortes de luz en Marrozos y en el Ensanche-Pontepedriña.
- Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos