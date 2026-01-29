Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de empresasSantiago de ChileTeularNarcopisosRubén Lois
instagram

Estrea en Santiago

The Rapants volve con todo e máis, cun avance do seu novo álbum: "Este disco é a nosa esencia"

‘Non sei como’ é a primeira canción do disco que a banda de Muros estreará o próximo 28 de marzo cunha festa no Multiusos Fontes do Sar

Fotografía promocional de ‘Rapants Club’, o novo álbum da banda muradana

Fotografía promocional de ‘Rapants Club’, o novo álbum da banda muradana / Andrea Sánchez

Belén Bertonasco

Santiago

The Rapants é unha das bandas galegas que máis soa na actualidade. Os números dan conta diso, porque o seu próximo disco, 'Rapants Club', verá a luz na capital compostelá o próximo 28 de marzo no Multiusos Fontes do Sar e xa case ten todas as súas entradas esgotadas.

O cuarteto de Muros sacou un adianto de 'Rapants Club', a canción 'Non sei como', cun videoclip no que aparecen figuras coñecidas, como o futbolista Hugo Rama, os actores Miguel de Lira e Federico Pérez, Antía Ameixeiras e Sabela Caamaño —do dúo Caamaño&Ameixeiras—, os cantantes 9Louro e Xián Pais, os creadores de contido Champimuros e Merce Totakeki, e incluso o campeón de surf Guillermo Carracedo. Ademais, saen localidades como Muros, Carnota, Negreira e Santiago e o cuarteto ten a compañía do cantante catalán, Joe Crepúsculo, que canta en galego por primeira vez na súa carreira.

«Este disco engloba todo o anterior, metemos guiños de letras anteriores. É a nosa esencia e é como un déjà vu. Sobre todo xa no videoclip, pódese ver a xente que xa saía (en clips anteriores). A nosa idea é facer como un recompilatorio, unha maneira de enfocar todo o noso traballo ata agora», comenta unhas das voces principais e guitarrista da banda, Samuel González Fernández.

Fotograma del videoclip de 'Non Sei Como'

Fotograma do videoclip de 'Non Sei Como' / Verónica Álvarez

A canción 'Non sei como' conta coa participación de Joe Crepúsculo, cantante catalán que decidiu cantar por primeira vez na súa carreira artística en galego. «Súper contentos con él como artista e con él como persoa. Foi súper emotivo que non puxera pegas para poder cantar en galego, ao contrario, él animouse non só a falar en galego, senon falar como o facemos na nosa zona, Muros. A verdade é que non puxo ningún pero», explica González.

O álbum, 'Rapants Club', ven preparándose fai tempo, con moito esforzo e dedicación. «A verdade é que nos levou traballo de carallo tamén. Esperemos que a xente o vexa e o note. É incríble o apoio que estamos a ter e estamos agradecidos a todo o mundo. O que esta por vir estará súper guai», sinala o vocalista.

Respecto ao concerto no Multiusos Fontes do Sar o próximo 28 de marzo, será a inauguración do álbum. «Solo hai que esperar un pouco para ver o resto do traballo. É onde vamos a facer a gran inauguración, esperemos cunha gran festa e esperemos que ninguén se lastime», rí o vocalista da banda.

Noticias relacionadas y más

Ademais, o 6 de febrero The Rapants estarán a tocar en Zaragoza e o 7 en Bilbao. Os últimos días de febreiro, o 28, presentaranse en Bruselas no festival Emigrason, que é a última data da xira.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
  2. Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
  3. Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
  4. Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
  5. Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
  6. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  7. Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
  8. Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos

Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: "El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos"

Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: "El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos"

La película de Xacio Baño grabada en Santiago, seleccionada para festival top de Europa

La película de Xacio Baño grabada en Santiago, seleccionada para festival top de Europa

Medio siglo del local "de élite" de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer

Medio siglo del local "de élite" de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer

Elecciones al Rectorado de la USC: no todos los votos valen igual y otras claves del proceso

Elecciones al Rectorado de la USC: no todos los votos valen igual y otras claves del proceso

Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»

Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»

The Rapants volve con todo e máis, cun avance do seu novo álbum: "Este disco é a nosa esencia"

Personal de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de trabajo a otros centros

Personal de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de trabajo a otros centros

Hablan las radiólogas del CHUS premiadas en EEUU: "Es un reconocimiento importante para el servicio, pero también para el hospital"

Hablan las radiólogas del CHUS premiadas en EEUU: "Es un reconocimiento importante para el servicio, pero también para el hospital"
Tracking Pixel Contents