Avanza o paso elevado no cruce do Hórreo con Gómez Ulla: «prioridade absoluta» para os peóns

Goretti Sanmartín reafirma a aposta pola accesibilidade e por un urbanismo que priorice a mobilidade a pé

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acompañada do concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, e persoal técnico, visitou onte as obras que se están a executar na rúa do Hórreo, no cruce coa rúa Gómez Ulla, para a colocación dun paso de peóns elevado. A actuación rematará «nas próximas semanas», indicou Domínguez, á espera de que mellore o tempo para realizar o asfaltado, e enmárcase nas intervencións levadas a cabo en 17 puntos da cidade para mellorar a accesibilidade cun investimento de 300.000 euros.

Sanmartín destacou que coa ampliación da beirarrúa no cruce, fronte á actual illa na que paran vehículos, faise unha «liña de continuidade lóxica a través de todo o Hórreo para que os peóns poidan discorrer sen obstáculos nin barreiras». O habitual ata agora é que os peóns non baixasen ata o paso habilitado en Gómez Ulla para continuar polo Hórreo, mentres que coa obra a traxectoria poderá realizarse en liña recta de maneira máis segura.

Aparcamento para mobilidade reducida

A actuación inclúe a ampliación do ancho do carril de circulación de vehículos para favorecer o xiro. Do mesmo xeito, está prevista a recolocación da praza adaptada a mobilidade reducida, xunto á calzada da rúa do Hórreo, e engádese outra para carga e descarga. Na rúa Gómez Ulla tamén se mantén unha praza para mobilidade reducida. Tamén haberá novos sumidoiros, as sinais necesarias e unha árbore, procurando un «espazo máis amable».

A alcaldesa incidiu na aposta do goberno local por «un modelo urbanístico transformador, sustentable, feminista; un modelo que priorice as persoas que van a pé», considerando que os peóns deben ter «prioridade absoluta». «É unha das moitas actuacións en moitos puntos da cidade e que entendemos que poden acabar significando, pinga a pinga, a mudanza da propia configuración da cidade», engadiu.

Accesibilidade en García Lorca

Durante a visita, Domínguez declarou que, mentres se modifica o proxecto da rúa García Lorca e a obra permanece parada pola aparición dunha canalización de fibrocemento, o goberno procurará ofrecer algunha solución de accesibilidade ante a rugosidade do pavimento, tal como demandou a veciñanza.

