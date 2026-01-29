La película de Xacio Baño grabada en Santiago, seleccionada para festival top de Europa

El IFFR de Rotterdam esta considerado un Top 5 de los festivales de cine en Europa (con Cannes, Venecia, San Sebastián y Locarno) y allí estará presente Santiago gracias al estreno de Despois das cidades (After the cities), el nuevo largometraje del cineasta gallego Xacio Baño (Xove, 1983). El próximo domingo, dicha ciudad albergará el primer pase de esta película experimental producida por Rebordelos, S.L., seleccionada para la sección Harbour.

«En Galicia todavía no hemos buscado fecha de estreno», aseguraba el cineasta a este diario durante esta misma semana.

Basado en postales

En una charla previa con EL CORREO GALLEGO con motivo de la grabación de ese nuevo proyecto, Baño, explicaba así el argumento de Despois das cidades: «Es una película para conocer cómo se veía y cómo se ve desde fuera una ciudad tan característica como Santiago, para entender Santiago con los ojos del otro».

«Es un largo de ficción documental basado en postales escritas a lo largo de cien años... Dimos con pequeñas historias de gente que, al llegar a Santiago, mandaba una postal afuera contando cosas que ha visto en Santiago, cosas que le han pasado en Santiago, relaciones...», cuenta sobre un tipo de conexiones que han ido cambiando tras el bum turístico que vive Santiago.

Como resumen de la idea, emplean esta frase: «Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo que ya no recordaba que tenía", sacada del libro de Italo Calvino Las ciudades invisibles.

Entre real y documental

Al hacerlo, dieron a leer a distintas personas parte de esas postales, jugando también con lo real y lo documental, grabando a viajeros, comercios e hilando un viaje sensorial que guía Xosé Barato y que tiene por productora a Tamara Canosa.

De cara a la gestión de la película, obtuvieron respectivas ayudas del Ministerio de Cultura y la Xunta de Galicia.

Plano exterior de La Charra, bar de Santiago, que aparece en 'Despois das cidades'. / Cedida

Resto del equipo

En el equipo intervienen además como directora de fotografía, Lucía C. Pan; Julia Casal, en la edición; Melania Freire, en cuestiones de diseño; David Machado al sonido; y Xavier Bértolo como responsable de la música.

Y así resume Xacio Baño en sus redes sociales lo que supone el estreno en Rotterdam: «Moi contentos de estrear'“Despois das cidades' no Festival de Rotterdam. Hai xusto un ano, un grupo de 6 persoas camiñábamos polas rúas de Santiago de Compostela tirando dun carriño do Decathlon cheo de material técnico, co propósito de atopar unha película. Un filme (este saiunos longo: 86 min) que pecha unha etapa. Comeza a viaxe».