El Pleno tumba la propuesta del PP para retirar el radar de Conxo: "Queren sablear aos veciños con máis multas"

El primer pleno del año de la Corporación ha tumbado este jueves, con votos en contra de BNG, CA, PSOE y no adscritas, la propuesta del grupo municipal del Partido Popular para eliminar el radar de Conxo. En la defensa de la proposición, el líder de la oposición, Borja Verea, volvió a denunciar una vez más el "afán recadador" de este dispositivo. Dirigíendose a la alcaldesa de Santiago, Verea aseguró que "quere sablear aos veciños con máis radares e máis multas" cuando tiene la obligación de explicar "por que quere poñer máis radares e multiplicar por dous as multas". De esta manera el líder del PP no entiende si el gobierno local "necesita máis cartos non sabemos ben para que" o si mantienen lo anunciado en los últimos días de "que é unha decisión que non ten afán recadador".

Con todo, Borja Verea, que llevó la propuesta al pleno en anteriores ocasiones, y que ahora la retoma ante la idea de que se puedan implementar otros, instan al gobierno de Sanmartín a "baixar os impostos na mesma cantidade coa que están subindo as multas". Asimismo pronunció su objetivo de "coñecer o posicionamento do resto de forzas políticas".

La alcaldesa respondió al líder del PP asegurando que "o que máis nos preocupa é a seguridade". De esta manera su objetivo es "pacificar o tráfico e que haxa maior presenza de espazos seguros". En relación a la recaudación a raíz de las multas de los radares expresó su deseo de que "oxálá non se recade ese cantidade porque significará que a xente non incumple".

Xan Duro: "As sancións van descendendo segundo os conductores asimilan que hai un radar"

El concelleiro de Mobilidade e Convivencia Xan Duro, dio la misma respuesta que en noviembre del año 2023. "Non imos retirar o radar de Conxo", anunció. En su opinión los túneles y pasos inferiores son "críticos en cuestións de seguridade". Sobre el de Conxo habló de una configuración "cuestionable" por el cambio de rasante con falta de visbilidad y dos niveles de velocidad diferentes. "En maio de 2019, antes da instalación do radar 15.000 vehículos circularon por riba dos 110 km/h e en 2025, 4.800 vehículos superaron amplamente a velocidade máxima permitida". Foron algúns dos datos aportados por Duro, asegurando que ha funcionado la mejora de la señalización y que en consecuencia las sanciones "van descendendo segundo os conductores asimilan que hai un radar".

Muíños: "Solicitamos uns informes para xustificar a instalación dos radares"

Al respecto, Gonzalo Muíños, concelleiro no adscrito, recordó que en su día se instalaron unas cabinas de acuerdo a unos informes técnicos "con datos obxectivos e medibles con velocidades moi accesibles", unha instalación que "non foi motivada unha decisión arbitraria nin recadatoria".

As non adscritas, en palabras de Muíños, solicitaron informes, "que por agora non existen", para justificar la instalación de estos radares. En la actualidad son tres cabinas y un radar "que se pode trasladar dun lado a outro". Así, su postura es la de conservar "polo de agora" las cabinas, si bien se oponen a la instalación de nuevos radares.

Guinarte: "A veciñanza está solicitando métodos eficaces de control de seguridade"

Por su parte, el portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, comenzó su intervención incidiendo en que "non me parece o tema máis importante do que ven a falar neste Pleno", poniendo otros por delante como la situación de los centros socioculturales.

En relación al radar de Conxo, y recordando los datos, Guinarte pronunció que "se o 98% dos conductores que circulaban por Conxo superaban os límites de velocidade e un porcentaxe o facía por arriba dos 100 km/h é unha falta de responsabilidade importante".

Así, explicó que no apoyan que se retiren si bien cree necesario la realización de un informe "para ver se é a mellor ubicación no caso de que se contraten máis radares". Asimismo, recordó que hay vecinos y vecinas que están solicitando "métodos eficaces" de control da velocidade como sucede en Laraño o A Peregrina.