Santiago
Raxoi pon en marcha o proceso para crear o órgano que dará voz á infancia de Santiago
O departamento de Dereitos Sociais porá en marcha o Consello Municipal da Infancia no primeiro semestre deste ano
O Concello de Santiago, a través do departamento de Dereitos Sociais, creará no primeiro semestre do ano o Consello Municipal da Infancia, un órgano estable de participación que lles permitirá ás nenas e nenos exercer o seu dereito a seren escoitados e a formar parte activa da vida municipal.
Anunciouno onte a concelleira María Rozas, que explicou que coa posta en marcha deste novo instrumento «seguimos avanzando en materia de participación, e dámoslle cumprimento ao mandato da Convención dos Dereitos da Infancia, que insta aos Estados a garantir que os nenos e nenas poidan expresar a súa opinión sobre os asuntos que lles afectan e a que esas opinións sexan tidas en conta».
Aposta pola participación
A tenenta de alcaldesa puxo en valor «a aposta que vimos facendo pola participación neste mandato», a través da recuperación de foros deste tipo e con iniciativas como os orzamentos participativos. Rozas explicou que «era a quenda da infancia, un colectivo prioritario para a Concellaría de Servizos Sociais ao que lle temos que garantir o dereito á participación da mesma maneira que procuramos garantirlle o dereito á educación ou á saúde».
O Consello Municipal da Infancia será un órgano consultivo no que os nenos e nenas poderán expresar as súas preocupacións, formular as súas propostas, ou participar no deseño das accións que lles afectan de maneira directa; ao tempo que reforzan a aprendizaxe en valores democráticos.
