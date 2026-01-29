Un referente en la hostelería de Santiago lanza una nueva oferta de trabajo y busca cocinero

El Hotel Monumento San Francisco, consolidado como un referente en la hostelería de Galicia por la calidad de su servicio y por su ubicación en el casco histórico de Santiago, ha lanzado una nueva oferta de trabajo para reforzar su equipo de cocina.

En concreto, el hotel busca cocinero o cocinera con mínimo dos años de experiencia con posibilidad de incorporación inmediata.

Según se recoge en la oferta, se valorará especialmente la experiencia en servicios de banquetes y cócteles, así como la capacidad para desenvolverse en las diferentes partidas de cocina.

El puesto ofrece, además, flexibilidad horaria, con posibilidad de trabajar en turno de mañana o de tarde.

Esta oferta de trabajo es una opción ideal para quien desee trabajar en uno de los mayores referentes en la organización de eventos, celebraciones y turismo en Santiago, ubicado, además, en un lugar único.

Las personas interesadas en optar al puesto deberán enviar su currículum con fotografía al correo electrónico personal@sanfranciscohm.com.