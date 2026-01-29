Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de empresasSantiago de ChileTeularNarcopisosRubén Lois
instagram

Un referente en la hostelería de Santiago lanza una nueva oferta de trabajo y busca cocinero

El Hotel Monumento San Francisco busca a alguien con mínimo dos años de experiencia para incorporación inmediata

El Hotel Monumento San Francisco

El Hotel Monumento San Francisco / Adolfo Enriquez

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El Hotel Monumento San Francisco, consolidado como un referente en la hostelería de Galicia por la calidad de su servicio y por su ubicación en el casco histórico de Santiago, ha lanzado una nueva oferta de trabajo para reforzar su equipo de cocina.

En concreto, el hotel busca cocinero o cocinera con mínimo dos años de experiencia con posibilidad de incorporación inmediata.

Según se recoge en la oferta, se valorará especialmente la experiencia en servicios de banquetes y cócteles, así como la capacidad para desenvolverse en las diferentes partidas de cocina.

El puesto ofrece, además, flexibilidad horaria, con posibilidad de trabajar en turno de mañana o de tarde.

Esta oferta de trabajo es una opción ideal para quien desee trabajar en uno de los mayores referentes en la organización de eventos, celebraciones y turismo en Santiago, ubicado, además, en un lugar único.

Noticias relacionadas

Las personas interesadas en optar al puesto deberán enviar su currículum con fotografía al correo electrónico personal@sanfranciscohm.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
  2. Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
  3. Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
  4. Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
  5. Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
  6. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  7. Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
  8. Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos

Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: "El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos"

Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: "El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos"

La película de Xacio Baño grabada en Santiago, seleccionada para festival top de Europa

La película de Xacio Baño grabada en Santiago, seleccionada para festival top de Europa

Medio siglo del local "de élite" de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer

Medio siglo del local "de élite" de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer

Elecciones al Rectorado de la USC: no todos los votos valen igual y otras claves del proceso

Elecciones al Rectorado de la USC: no todos los votos valen igual y otras claves del proceso

Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»

Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»

The Rapants volve con todo e máis, cun avance do seu novo álbum: "Este disco é a nosa esencia"

Personal de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de trabajo a otros centros

Personal de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de trabajo a otros centros

Hablan las radiólogas del CHUS premiadas en EEUU: "Es un reconocimiento importante para el servicio, pero también para el hospital"

Hablan las radiólogas del CHUS premiadas en EEUU: "Es un reconocimiento importante para el servicio, pero también para el hospital"
Tracking Pixel Contents