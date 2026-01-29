Personal de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de trabajo a otros centros

Con una concentración de quince minutos en el descanso del bocadillo, el personal del centro de Bidafarma en Santiago iniciaba ayer una serie de movilizaciones que seguirá todos los miércoles de febrero ante la incertidumbre laboral que viven desde hace un año, explicó a EL CORREO GALLEGO el secretario de Formación Sindical de COOO y delegado, Óscar Cebeiro.

No se cubren vacantes ni jubilaciones

En concreto, señala que desde el centro santiagués, con 35 personas en plantilla, el gerente de operaciones en Galicia de Bidafarma está «trasladando nuestras líneas de despacho hacia otros almacenes, lo que repercute en que no se cubren vacantes ni jubilaciones», y añade que para las guardias de fin de semana falta personal y mantenimiento.