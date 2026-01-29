Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Personal de Bidafarma en Santiago protesta por el desvío de trabajo a otros centros

Los trabajadores se movilizarán los miércoles ante la incertidumbre laboral

Personal de Bidafarma en Santiago durante la concentración en su período de descanso para el bocadillo.

K.M.

Santiago

Con una concentración de quince minutos en el descanso del bocadillo, el personal del centro de Bidafarma en Santiago iniciaba ayer una serie de movilizaciones que seguirá todos los miércoles de febrero ante la incertidumbre laboral que viven desde hace un año, explicó a EL CORREO GALLEGO el secretario de Formación Sindical de COOO y delegado, Óscar Cebeiro.

No se cubren vacantes ni jubilaciones

En concreto, señala que desde el centro santiagués, con 35 personas en plantilla, el gerente de operaciones en Galicia de Bidafarma está «trasladando nuestras líneas de despacho hacia otros almacenes, lo que repercute en que no se cubren vacantes ni jubilaciones», y añade que para las guardias de fin de semana falta personal y mantenimiento.

Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: "El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos"

La película de Xacio Baño grabada en Santiago, seleccionada para festival top de Europa

Medio siglo del local "de élite" de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer

Elecciones al Rectorado de la USC: no todos los votos valen igual y otras claves del proceso

Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»

