Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»

Santiago cuenta con 660 empresas menos que en 2018. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tras la actualización del Directorio Central de Empresas (Dirce), cifran en 8.751 las empresas activas al cierre de 2025, lo cual supone 660 sociedades mercantiles menos que en 2018, cuando la capital gallega contaba con 9.411 compañías.

Por sectores, Comercio, transporte y hostelería, con 2.668 empresas contabilizadas en 2025; Actividades profesionales y técnicas (1.865) y Educación, sanidad y servicios sociales, con un total de 1.040 sociedades mercantiles, son algunas de las categorías con mayor peso en la estadística, y dos de ellas presentan un dato negativo en la comparativa con el año 2018.

Especialmente llamativa es la caída en la terna formada por Comercio, transporte y hostelería, que pierde 486 empresas (3.154 sociedades en 2018 frente a 2.668 en 2025). Como muestra de esta tendencia, especialmente en el pequeño comercio, el goteo constante de cierres en el Ensanche, después de que dos tiendas situadas en las principales calles de la centro de la ciudad, Mimolett, en la rúa Xeneral Pardiñas, y Olivares Shoes & Bags Santiago, en República do Salvador, bajasen la persiana de forma definitiva en la última semana del año pasado.

«Tendencia moi preocupante»

Ante este escenario, desde la asociación de vecinos del Ensanche, Raigame, muestran su preocupación. «Hai uns meses o presidente da UPTA Unión de Profesionais, Traballadoras e Traballadores Autónomos alertaba moi seriamente das consecuencias do peche de máis de 100 comercios nos últimos 17 meses en Santiago de Compostela. En decembro de 2025 dixeron adeus dúas tendas máis nas rúas Xeneral Pardiñas e República do Salvador, o que parece ser unha tendencia moi preocupante con consecuencias dramáticas non só para os profesionais, que deben buscar outro sustento económico, senón para toda a cidade», indicaba el pasado 2 de enero el presidente del colectivo vecinal, Xosé Manuel Durán. Igualmente, desde Comercio Punto Compostela destacan que «la carestía de la vida» es un enorme hándicap para el sector.

«No ayuda al comercio de proximidad», apunta Seijas, quien cita, por ejemplo, la «liberalización» de las rebajas a lo largo del año como un «castigo» para el pequeño comercio. «Para nosotros sería muy importante que estuvieran reguladas», incide el presidente de la entidad que aglutina a tiendas del Ensanche de Santiago.

En cuanto al sector Actividades profesionales y técnicas, el número se redujo en 173 sociedades tras la actualización del Directorio Central de Empresas (2.038 en 2018 frente a 1.865 en 2025).

Mientras, en la categoría de Educación, sanidad y servicios sociales, la secuencia dibuja un incremento muy leve: 1.021 compañías en 2018 frente a 1.040 tras el cierre del año pasado.

Industria y construcción

En otro segmento clave en el tejido empresarial, la industria, el dato ha caído en 98 sociedades en los últimos ocho años (405 empresas en 2018 frente a 307 en 2025). Mientras, la construcción también ha perdido peso, con un descenso de 230 empresas activas, tras cerrar el 2025 con 671 sociedades (901 en el año 2018).

Ranking de las siete ciudades gallegas

En cuanto a la comparativa entre las siete grandes ciudades de la comunidad gallega, teniendo en cuenta el último informe del Instituto Nacional de Estadística, de 2025, Santiago ocupa el tercer lugar, con 8.751 empresas, solo por detrás de Vigo, que se sitúa en el primer puesto, con un total de 21.112 sociedades, y A Coruña (2ª), con 19.100. Ourense es cuarta (8.096) y Lugo es quinta, con 7.635 sociedades activas al cierre del año pasado.

Pontevedra, sexta (6.090), y Ferrol, con 3.127 compañías, cierran el ranking gallego, tras la última actualización del Directorio Central de Empresas.