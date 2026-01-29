Teular, una tienda única en España que también sufre la crisis: "El Carnaval en Santiago se está yendo a mínimos"

Cuando hace más de treinta años puso en marcha la tienda de disfraces Teular en Santiago, Pilar Vidán Martínez no imaginaba que terminaría por convertirse en un referente nacional del sector. Esta compostelana, sanitaria de profesión, abrió el negocio como un hobby en la década de los 90, pero la calidad y el diseño de sus productos le ha granjeado un reconocimiento de la propia Warner Bros.

Un éxito que no obtiene en Compostela, asegura Pilar, porque desde que abrió el negocio ubicado en el Nº 29 de la avenida de Villagarcía, "desgraciadamente la celebración del Carnaval ha ido a menos en la ciudad".

Vidán Martínez achaca esta coyuntura a "la crisis de medios económicos en las familias ante la constante subida del precio de la vida y a las compras por Internet, pero también a la poca implicación de las instituciones compostelanas, que suelen dar prioridad a otro tipo de eventos y que han dejado de invertir como se hacía antiguamente tanto en calidad como en decoración o ambientación de la ciudad. Todo se está yendo a mínimos".

Teular se ubica en el Nº 29 de la avenida de Villagarcía / ECG

Una tienda reconocida en toda España

No todo el mundo en Santiago es consciente del buen producto que trabajan en Teular, pero los éxitos cosechados a lo largo de los años en fiestas como el Arde Lucus han hecho que la tienda sea reconocida en toda España -y hasta por la estadounidense Warner Bros-. "Teular es una tienda que nació hace mucho tiempo y que fue reconocida por la Warner, la cual cedió tres esculturas por ser una tienda única en España. Hemos salido sin buscarlo en varios medios de comunicación ya no solo por la variedad y calidad de todos los productos, sino también por todo el contexto de todo lo que realizábamos", cuenta su creadora.

Las esculturas cedidas por la Warner lucen en una de las paredes de Teular / ECG

Pilar habla en pasado durante su charla con EL CORREO GALLEGO al rememorar los eventos que su tienda solía cubrir. "Con mi edad y por algunas circunstancias de salud, he dejado de hacer cosas como montajes macro, escenarios...". Ahora se dedican a vestuario y decoración personalizada. "En su tiempo, por ejemplo, confeccionamos muchos atuendos para el Arde Lucus con todo lujo de detalles", recuerda.

Varios atuendos medievales expuestos en Teular / ECG

Un producto muy exclusivo y diferenciado

En cuanto a los precios que los clientes pueden encontrar en Teular, su propietaria explica que "varían", pero incide en que en su tienda "encontrarán un producto muy exclusivo y muy diferenciado de todo lo que suele existir en el mercado actual". El secreto está en sus proveedores, con piezas que hasta hace un par de años le servían desde Inglaterra, Alemania, Francia o Italia. El hecho de que estos proveedores hayan ido cerrando conlleva que Pilar ofrezca "un producto que ya no existe y con una gran calidad y diseño".

Máscara venecianas de una gran calidad expuestas en una de las vitrinas de Teular / ECG

"Total, para un momento"

La competencia del mercado asiático en el sector del disfraz también juega en su contra. Son precios más bajos, "pero también otra calidad. Hay público que lo demanda", dice. Ha conocido no pocas personas que buscan vestuarios baratos sin importar la mala calidad para hacer vídeos de TikTok. "Están de moda los vídeos cortos en redes sociales y los clientes me dicen, casi a diario, la frase 'total para un momento'".

El Carnaval en Santiago, "muy comedido"

Sobre qué tipo de disfraz buscan los compostelanos, Vidán opina que somos "muy comedidos", y señala que "el reflejo está en lo que se ve en la calle en Santiago durante Carnaval, poco se celebra". Una situación que, en su opinión, también sucede en el resto de nuestra comunidad: "En Galicia la gente no invierte, solo se salvan los trajes tradicionales como los de los Xenerais da Ulla o los Cigarróns, aquí no tenemos un Moros o Cristianos o una feria de Sevilla donde a la gente le gusta llevar una buena pieza y conservarla".

Uno de los expositores de Teular con réplicas de accesorios para disfraces de muy alta calidad / ECG

El disfraz de Elsa y la máscara de Trump, las estrellas de este año

Apenas quedan un par de semanas para la cita carnavalera de este año y Pilar tiene claro cuál va a ser el disfraz estrella este 2026 entre los más pequeños: "Este año tengo muchos pedidos para ir representando a Elsa, la protagonista de la película Frozen".

Otro de los modelos por los que más preguntan los clientes que visitan Teular, son aquellos que tienen que ver con el fenómeno mundial de las Guerreras K-Pop, pero lamentablemente no hay ante la falta de patente de la nueva serie de éxito mundial de Netflix. "Plagios hay muchos. Yo les pido que me enseñen una foto y entre la gran cantidad de productos que tenemos en nuestro almacén les digo que podemos encontrar algo parecido, pero suelen responder que ya lo buscarán en internet".

Entre los mayores, la veterana vendedora apuesta por el éxito asegurado de la máscara del presidente de los EE.UU. Donald Trump, pero pasa lo mismo que con las K-Pop: al no haber una patente, será difícil dar con ella.