Trabajadores del transporte quieren evitar la huelga indefinida: «Agardamos que a patronal queira negociar»

Un centenar de trabajadores, convocados por la CIG, se han vuelto a manifestar en la mañana de este jueves en Santiago, con recorrido desde la Estación Intermodal hasta el Parlamento, para "visibilizar o conflicto" y continuar demandando la actualización de un convenio que lleva más de cuatro años paralizado para una mejora de las condiciones laborales y salariales. Asisismo, las tres centrales sindicales, CIG, UGT y CCOO enviaron esta mañana una nueva solicitud de mediación con la patronal. «Facémolo a pesar do que sucedeu no anterior encontro, onde non viñeron con nada escrito e só viñeron por indicación da Xunta», comenta a EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en la capital gallega. Minutos antes de las 15.00 horas recibieron la citación para mañana, viernes, a las 11.00 horas en el Consello Galego de Relacións Laborais.

Para Antunes, que participó en la concentración, resulta «confuso» el hecho de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, asegurara que iba a haber mesa de diálogo «con esperanzas de que se solvente o problema» cuando en el encuentro la patronal «levantouse e marchou demostrando o desprezo contra os traballadores e contra a propia Administración». Así, los trabajadores aguardan que de esta vez «haxa unha predisposición a negociar».

Concentración de trabajadores del transporte en la Estación Intermodal de Santiago, este jueves. / Jesús Prieto

Probabilidad de una huelga indefinida a partir del lunes 2 de febrero

Tras una reunión mediadora entre los sindicatos y la patronal este lunes 26 de enero en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago, que terminó sin ningún tipo de acuerdo, el próximo lunes 2 de febrero la huelga del transporte en A Coruña se podría convertir en indefinida si finalmente no se acercan posturas. Todo ello después de diez días de paros que han afectado de manera notable a la movilidad en la capital gallega, debido al incumplimiento de los servicios mínimos marcados por la Xunta de Galicia.

Por parte de la patronal, la condición para volver a sentarse en la mesa negociadora era que las centrales sindicales manifestaran la "condena de una forma clara e contundente a violencia e as coaccións que están a impedir realizar, cando menos, os servicios mínimos, e que así se traslade aos medios para xeral coñecemento da cidadanía afectada pola folga".