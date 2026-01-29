Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Fontiñas denuncian un "cráter lunar" en la rúa Lisboa

La proposición del concejal no adscrito Gonzalo Muíños para un programa de reparación urgente, ha quedado aprobada este jueves por unanimidad en el Pleno municipal

Caídas de árboles, balsas de agua o desprendimientos de muros. Son algunas de las incidencias que los constantes temporales están provocando en Santiago este invierno, a las que hay que unir la proliferación de baches en buena parte de la ciudad, que en el barrio de Fontiñas están llegando a ser bautizados como cráteres lunares.

Goretti, Ingrid y Josehp -las tres borrascas que este enero han golpeado la capital gallega- están generando que las calzadas de Compostela se rompan, lo que está causando gran malestar entre los conductores santiagueses.

"Sácalle unha foto a ese cráter lunar". Son las palabras de un vecino de la rúa Lisboa, en Fontiñas, tras toparse con EL CORREO GALLEGO retratando uno de los grandes baches que se han generado en esa vía durante los últimos días, y que obliga a los conductores -en algunos casos- a tener que esquivarlo invadiendo el carril contrario. Además, este residente apunta al peligro que este conlleva para los que circulan en motocicleta: "Se un que vai en moto colle ese bache, vai de cabeza", señala a este diario.

Pero no solo la rúa Lisboa está muy afectada en el polígono de Fontiñas. En la calle Roma, una sucesión de baches profundos pone a prueba cada día la pericia al volante de todos los que pasan por allí, ya que estas se reparten por un largo tramo de calzada.

Aprobación de un programa urgente de reparación

En el Pleno celebrado este jueves en Raxoi, la proposición presentada por el concejal no adscrito Gonzalo Muíños, para la ejecución de un programa urgente de reparación de la red viaria compostelana, ha quedado aprobada por unanimidad.

Muíños puso de ejemplo la situación de la rúa Lisboa, pero también hizo referencia al estado del polígono del Tambre o de Volta do Castro, poniéndolos como ejemplo de calles que necesitan una intervención inmediata por el riesgo que supone para los conductores y peatones. Además, incidió en reforzar las actuaciones en los pavimentos del rural, así como en la creación de un calendario de asfaltado de carácter anual, alegando que la red viaria nunca había estado como actualmente, cifrando entre 12 y 15 millones de euros el dinero que haría falta para su total puesta a punto.

Aumento de la partida hasta el medio millón

Por su parte, el edil de Vías y Obras Xesús Domínguez, contestó que "xa existe un programa anual de asfaltado das vías en peores condicións". Así, se refirió a que en 2025 se destinaron casi 370.000 euros para asfaltar 24.000 metros cuadrados en todo el ayuntamiento, y explicó que para este 2026 "estamos redactando o proxecto para mellorar o estado e tamén en pistas do rural", aumentando la partida destinada a este fin hasta el medio millón de euros.

