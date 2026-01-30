Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TROMBA DE AGUA EN COMPOSTELA

Tarde de accidentes en la AP-9 a la altura de Santiago: un vehículo da varias vueltas de campana

La rotonda de O Viero, en Fontiñas, terminó anegada por la gran cantidad de agua que el temporal descargó sobre la capital gallega

Imagen de archivo de un accidente en la AP-9 a causa de una tromba de agua

Imagen de archivo de un accidente en la AP-9 a causa de una tromba de agua / FDV

David Suárez

Santiago de Compostela

La fuerte tormenta que la tarde de este jueves desató toda su fuerza sobre Santiago y por la que cientos de vecinos de la zona norte se quedaron sin suministro eléctrico a causa de un rayo, también tuvo sus consecuencias en la autopista AP-9 a la altura de la capital gallega, con un accidente en el que el conductor implicado terminó dando varias vueltas de campana tras perder el control de su vehículo.

Poco antes, y coincidiendo con la fuerte tromba de agua que el temporal descargó desde media tarde, un particular alertó al 112 Galicia a las 18.20 horas de un siniestro producido en el punto kilométrico 73, a la altura de O Castiñeiriño. Esta persona informó que una de las personas ocupantes del vehículo estaba herida, por lo que solicitó asistencia sanitaria en el lugar.

Varias vueltas de campana

Veinte minutos después, a las 18:40 horas, de nuevo saltaron las alarmas en la sala de operaciones de Axega. Otro particular avisó de que un coche sa había salido de vía y chocado con la mediana, para terminar dando varias vueltas de campana.

Con esta información, desde el 112 dieron aviso a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Santiago. También acudieron los Bomberos compostelanos y efectivos de Protección Civil.

Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias.

Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias / X. G.

El agua volvió a anegar la rotonda de O Vieiro

La cantidad de agua que desde media tarde cayó en Santiago este jueves, terminó por provocar acumulaciónes en diferentes puntos de la ciudad.

La rotonda de O Vieiro, inundada tras caer una tromba de agua en una imagen de archivo

La rotonda de O Vieiro, inundada tras caer una tromba de agua en una imagen de archivo / Antonio Hernández

Una de las zonas más afectadas volvió a ser la rotonda de O Vieiro, en Fontiñas, donde la tromba de agua volvió a anegar la vía y a complicar la circulación de vehículos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
