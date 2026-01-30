TROMBA DE AGUA EN COMPOSTELA
Tarde de accidentes en la AP-9 a la altura de Santiago: un vehículo da varias vueltas de campana
La rotonda de O Viero, en Fontiñas, terminó anegada por la gran cantidad de agua que el temporal descargó sobre la capital gallega
La fuerte tormenta que la tarde de este jueves desató toda su fuerza sobre Santiago y por la que cientos de vecinos de la zona norte se quedaron sin suministro eléctrico a causa de un rayo, también tuvo sus consecuencias en la autopista AP-9 a la altura de la capital gallega, con un accidente en el que el conductor implicado terminó dando varias vueltas de campana tras perder el control de su vehículo.
Poco antes, y coincidiendo con la fuerte tromba de agua que el temporal descargó desde media tarde, un particular alertó al 112 Galicia a las 18.20 horas de un siniestro producido en el punto kilométrico 73, a la altura de O Castiñeiriño. Esta persona informó que una de las personas ocupantes del vehículo estaba herida, por lo que solicitó asistencia sanitaria en el lugar.
Varias vueltas de campana
Veinte minutos después, a las 18:40 horas, de nuevo saltaron las alarmas en la sala de operaciones de Axega. Otro particular avisó de que un coche sa había salido de vía y chocado con la mediana, para terminar dando varias vueltas de campana.
Con esta información, desde el 112 dieron aviso a Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Santiago. También acudieron los Bomberos compostelanos y efectivos de Protección Civil.
El agua volvió a anegar la rotonda de O Vieiro
La cantidad de agua que desde media tarde cayó en Santiago este jueves, terminó por provocar acumulaciónes en diferentes puntos de la ciudad.
Una de las zonas más afectadas volvió a ser la rotonda de O Vieiro, en Fontiñas, donde la tromba de agua volvió a anegar la vía y a complicar la circulación de vehículos.
- Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
- Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
- Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
- Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Accidente múltiple en la AP-9 a la altura de San Lázaro: uno de los heridos, hospitalizado en la UCI