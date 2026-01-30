El compostelano Borja Iglesias se pronuncia sobre la discriminación: "Mi objetivo era concienciar y ayudar"

El Celta de Vigo disputaba este jueves en Belgrado un partido importante en su camino europeo, con el objetivo de entrar en el 'top' ocho de la Europa League, saltándose un ronda y colándose directamente en octavos de final. Un reto complicado que finalmente no logró, aunque el empate a uno frente al Estrella Roja sí le permite asegurar un premio que no es menor: disputar la vuelta del 'play-off' ante el PAOK en Balaídos.

En las filas del conjunto celeste no faltó el compostelano Borja Iglesias, que fue de la partida en el once de Claudio Giráldez. El delantero de Santiago, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como profesional, fue una de las principales amenazas del conjunto celeste en el 'pequeño Maracaná'. Sin embargo, el palo, el portero rival y una entrega defectuosa de Javi Rueda cuando 'El Panda' solo tenía que empujar el balón lo privaron del ansiado premio del gol.

De la lucha con las injusticias a la salud mental

Más allá de lo sucecido sobre el césped del Rajko Mitic, Borja Iglesias volvió a destacar en la previa del choque por mostrarse como una figura influyente más allá de lo deportivo y como un baluarte de las causas sociales. En una charla con la UEFA, el delantero celeste habló sin rodeos de cuestiones como la salud mental en el deporte de élite o la lucha contra las injusticias.

Borja Iglesias en el partido ante el Estrella Roja / MARKO DJOKOVIC

"A veces bloqueamos nuestros sentimientos para ser menos vulnerables", explicó Borja Iglesias. "Sin embargo, creo que a veces necesitamos expresarlos, experimentar con nuestras emociones y disponer de herramientas para cuidarnos, tanto en el deporte como fuera de él", añadió.

Además, incidió en que "es muy importante para nuestra vida personal, en cuanto a cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo podemos mejorar nuestra forma de vivir".

A veces bloqueamos nuestros sentimientos para ser menos vulnerables

La importancia de la salud mental

Otro de los temas de los que habló el compostelano fue de la importancia de la salud mental en el deporte de élite, una realidad históricamente silenciada, tratada como un tema tabú y todavía asociada a una supuesta debilidad a pesar de ser algo cada vez denunciado por los deportistas profesionales.

El caso más reciente es el del futbolista del Barcelona Ronald Araújo, que el pasado mes de diciembre tomó la decisión de parar y pasar un tiempo sin jugar para recuperarse anímicamente. El del defensa uruguayo es uno de los últimos casos de una larga lista de deportistas que hicieron público su problema que no deja de crecer y de la que forman parte nombres como Andrés Iniesta, Varane, Umtiti o el reciente caso del francés Alexis Beka Beka, que intentó quitarse la vida lanzandose desde un viaducto en 2023.

En este contecto, el delantero compostelano hizo hincapié en la importancia de la salud mental y explicó como su primer contacto con la terapia llegó gracias al fútbol. Fue en su etapa formativa en la cantera del Villarreal, dondetrabajó con un psicólogo por primera vez, una herramienta que desde entonces ha integrado en su día a día: "Antes, la gente le tenía miedo a la terapia porque pensaba que los demás iban a creer que estaba loca, ¿no? Pero hoy en día creo que entendemos que es otra forma de cuidarnos, otra forma de crecer y de tratar mejor a los demás también".

'El Panda' insitió también en la necesidad de ser uno mismo, de cuidarse y de no esconder la personalidad propia de cada uno. "Cuando no me he permitido mostrar mi verdadera personalidad, no me he sentido muy cómodo. Por eso, intento mostrarme lo más sincero posible. También intento aprender de los demás, y hay muchas plataformas para hacerlo. Si se utilizan correctamente, son muy saludables y útiles".

Cartel en apoyo del compostelano Borja Iglesias en Balaídos / Marta G. Brea

El origen de sus uñas pintadas

El delantero compostelano también habló con la UEFA de uno de sus gestos más simbólicos y reconocibles de su carrera: el hecho de jugar con las uñas pintadas. Un acto que le ha costado críticas e insultos en innumerables ocasiones, pero que con el tiempo se ha convertido en un símbolo de tolerancia y de lucha contra la discriminación, no solo en el fútbol.

Iglesias habló del origen de este gesto, que nació en 2020, incialmente como muestra de apoyo al movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd. "Ya me había pintado las uñas en privado en caso, pero nunca me había atravido a hacerlo para un partido", señala Borja, para el que el movimiento BLM fue el detonante: "Lo que ocurrió fue impactante y brutal, y quería concienciar a la gente".

Los jugadores del Celta con las uñas pintadas tras el partido contra el Rayo Vallecano en apoyo a Borja Iglesias / Celta

Aquella decisión colocó a Borja en el foco mediático y, también, en el punto de mira de sectores intolerantes, que descargaban su ira sobre el compostelano. "Hubo bastante revuelo, pero mi objetivo era ayudar y concienciar cada vez que veía algo que no me gustaba, actual al respecto", explica.

Algo que ya tuvo que explicar en múltiples ocasiones por todos aquellos que lo veían (y lo siguen viendo) algo fuera de lo normal. "Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra la homofobia. Además tengo que admitirte que me gustan", señalaba al respecto el compostelano en respuesta a un aficionado que le pedía explicaciones a Borja por jugar con las uñas pintadas en verano de 2020.

Campañas de odio

Desde entonces, su posicionamiento claro como abanderado contra las injusticias le ha valido para ser el receptor de campañas de odio en distintas ocasiones: desde los ataques homófobos tras compartir una fotografía con un bolso junto a su excompañero en Betis Aitor Ruibal, hasta su firme apoyo a Jenni Hermoso en el caso Rubiales, que incluso le llevó a renunciar a la selección española mientras no se produjeran cambios en la Federación.

Estos son algunos de los casos que derivaron en campañas de odio hacia el compostelano, pero no son los únicos. El episodio más reciente se produjo hace apenas unas semanas, tras el partido entre el Sevilla y el Celta en el Ramón Sánchez Pizjúan, donde fue víctima de insultos homófobos por parte de un sector de la afición local : “A ver si te mueres, maricón de mierda” o “píntate las uñas” fueron algunos de los insultos proferidos contra el jugador.

Aficionados del Celta con las uñas pintadas en Balaidos como muestra de apoyo a Borja Iglesias / Marta G. Brea

Esta situación tuvo una ya sonada respuesta por parte de la afición olívica, que acudió en masa al siguiente partido en Balaidos ante el Rayo Vallecano con las uñas pintadas para mostrar su apoyo al delantero compostelano y condenar cualquier tipo de discriminación.