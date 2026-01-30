Festa de San Blas
Os devotos de San Blas irán a Sar a curar as súas doenzas
O vindeiro martes día 3 os veciños e visitantes honrarán ao avogado contra os males de gorxa, nariz e ouvidos na Colexiata
Como cada 3 de febreiro, o barrio compostelán de Sar ultima os preparativos para honrar a un dos seus santos máis queridos pola veciñanza: San Blas. É costume tamén celebrar de forma anticipada —a fin de semana anterior ao día dedicado á súa figura— con música, ledicia, postos de comida e a compaña de amigos e familiares. No entanto, debido ao mal tempo que auguran as previsións metereolóxicas, optouse por adiar estas xornadas de troula para os días 27 e 28 de febreiro.
Este santo é recoñecido como o avogado contra os males de gorxa e é venerado pola súa capacidade para sanar doenzas, especialmente as relacionadas coa gorxa, nariz e ouvidos. A súa popularidade ten a súa orixe nun milagre lendario que relata a curación dun neno ao que se lle cravou unha espiña de peixe na garganta.
Desde entón, a súa devoción perdurou co paso do tempo, marcando a vida e a tradición de barrios emblemáticos como o de Sar. Desta maneira, esperase que o martes o santo atraia a centos de fieis á Colexiata do Sar para asistir ás misas que se celebrarán ás oito, nove, dez, once e doce da mañá, así como ás das seis e media e oito da tarde. Nestas eucaristías esperase que ademais moitos dos relixiosos cumpran coa tradicional bendición de panecillos.
Este é o ritual católico que consagra o pan para invocar protección contra enfermidades, asegurar o sustento diario, atraer boa fortuna e recordar a caridade ou milagres do santo.
27 e 28 de febreiro
Desafortunadamente, a programación previa ao día grande das festas relixiosas na honra de San Blas tivo que ser adiada para as xornadas do 27 e 28 de febreiro por causas meteorolóxicas. Con todo, dende a comisión aseguran que, a pesar de todo, a troula estará á altura.
O venres 27, a París de Noia, unha das orquestras máis coñecidas do panorama galego, fará retumbar as rúas de Sar xunto a Dj Magán. E o sábado 28, Unión y Fuerza e Dúo Dilema serán os encargados de poñer a bailar os festeiros nesta cita que abre a temporada de verbenas en Santiago.
