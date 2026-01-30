Éxito en Santiago del cinefórum de la APD y Congalsa basado en ‘Rondallas’

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Congalsa, en colaboración con Igata y Quick Up, organizaron ayer en Santiago una exitosa una nueva edición de su cinefórum en las salas de Cinesa As Cancelas, con el pase Rondallas ante más de un centenar de personas asistentes.

La película de Daniel Sánchez Arévalo hiló una sesión donde se reflexionó sobre la importancia del liderazgo, especialmente en momentos de incertidumbre y conflicto. Tras el pase, se celebró un coloquio con la participación de María Vázquez, actriz de dicha película; Julio Simarro, consejero delegado de la Corporación Congalsa; Raquel Lago, CEO de Equipos Lagos; y Ángel Fraga, co-fundador y coordinador del Instituto Galego do Talento (Igata); bajo la moderación de Juan Carlos Cubeiro, experto en liderazgo, coach, y Premio Nacional de Management.

Julio Simarro

Julio Simarro señaló que es el tercer año consecutivo que la empresa colabora con el cinefórum de APD, iniciativa que conecta cultura y empresa. En su intervención, estableció paralelismos entre el argumento de Rondallas y la cultura corporativa de Congalsa.

Puso el acento en que la película evidencia asuntos como el liderazgo, el trabajo en equipo y la flexibilidad. Simarro dijo que esas tres cuestiones se pueden extrapolar al mundo empresarial: «La película propone un modelo de liderazgo basado en la inspiración y la motivación», afirmó antes de subrayar que «el resultado final solo es posible si todos trabajan coordinados, escuchándose y respetando el ritmo común».

Además, definió la flexibilidad corporativa como «la capacidad de adaptarse y buscar nuevas soluciones para avanzar».

Simarro vinculó también la trayectoria de la rondalla que muestra el film con la evolución de Congalsa como empresa familiar, resaltando la combinación entre tradición e innovación, la apuesta por el talento joven y la cultura de mejora continua.

«La innovación puede surgir desde la tradición», señaló, en referencia a una compañía que «ha sabido crecer sin perder su identidad». Y añadió que, al igual que en la película, «si las personas disfrutan trabajando juntas, el esfuerzo se vive de otra manera y el clima laboral mejora de forma natural».

María Vázquez

Por su parte, la actriz María Vázquez comparó el trabajo en equipo de una rondalla al de un plató de grabación, donde la coordinación, la confianza y la empatía son las herramientas indispensables para llevar a buen puerto cualquier proyecto.

En el caso de Raquel Lago y Ángel Fraga, ambos expusieron sus experiencias profesionales, donde la confianza y el liderazgo se convierten en palancas de competitividad, resultandos determinantes en momentos de crisis y a la hora de captar nuevo talento.

Juan Carlos Cubeiro

Por último, Juan Carlos Cubeiro, como moderador del coloquio, relacionó las enseñanzas de la película con las líneas temáticas de su último libro, Autoliderazgo, donde el experto analiza cómo se construye un liderazgo auténtico a través de valores, hábitos y enseñanzas de culturas de todo el mundo. Con esta nueva edición de su Cinefórum, APD y Congalsa establecen una nueva colaboración para llevar a cabo puntos de encuentro donde la cultura, la empresa y la sociedad puedan dialogar y reflexionar