Javier Gutiérrez visita Santiago: «El teatro es sanador, somos portadores de cultura, lo digo desde la humildad»

Javier Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971) vuelve a Santiago. Saltó de tierra astur a Ferrol en plena infancia y en la ciudad departamental se le tiene tanto respeto y estima como al mismo mar, una relación escrita de mutuo abrazo. Tendrá malos días, pero no se le conocen ni dentro ni fuera de los sets y escenarios. En su gremio y entre la prensa cae tan bien como un trago de vino en una mesa de invierno. En el cine, suma dos premios Goya como Mejor Actor Protagonista por La isla mínima (2015) y El autor (2018), pero lo suyo es el puro teatro. Lleva más de media vida entre bambalinas, en parte con Animalario, compañía reconocida con el Premio Nacional, en cuya etapa ganó, por ejemplo, un Max por su papel en Argelino, servidor de dos amos.

Javier Gutiérrez atiende a EL CORREO GALLEGO antes de viajar a Compostela. Nos habla de Los yugoslavos, obra de la compañía Teatro de la Abadía, escrita por Mayorga cuyo argumento habla de un camarero que pide ayuda a un cliente para que hable a su esposa, que parece presa de la tristeza y, de ahí, parte la trama y sus recovecos..

Reencuentro con Mayorga

Por ahora, de la obra solo he podido ver un tráiler y leer datos argumentales. Antes de ahondar, ¿cómo le llega el texto?, ¿cuál fue la primera impresión?

Juan Mayorga me había hablado en varias ocasiones del texto y de las ganas que tenía de que volviésemos a trabajar juntos de nuevo. Lo habíamos hecho anteriormente en varios espectáculos de Animalario dirigidos por Andrés Lima, Hamelin y Alejandro y Ana. Lo que España no pudo ver del banquete de boda de la hija del presidente y en la versión de Woyzeck, de Georg Büchner, dirigida por Gerardo Vera para el Centro Dramático Nacional. Así que Los yugoslavos era la excusa perfecta para reencontrarnos una vez más. Los textos de Juan son siempre interesantes. Y en concreto, este texto tiene una gran carga poética a la vez que aborda temas muy actuales como la soledad, la depresión o la búsqueda incesante de la pertenencia.

La obra parte de un bar, el abuelo de Mayorga tuvo uno... ¿Ha tenido alguna experiencia en hostelería fuera del ámbito actoral?

Mis tíos tuvieron varios negocios relacionados con la hostelería. De hecho, la forma que tenía el abuelo de Juan Mayorga de entender el negocio y la forma de relacionarse con el cliente me recuerda a cómo lo hacían mis tíos.

¿Qué cree que tienen de especial, bares y cafés para inspirar tanta literatura, canciones, etc.?

Un bar sigue siendo un lugar de encuentro, donde uno puede escuchar, observar, aprender. Una escuela de vida. Una radiografía de lo que puede ser un barrio o si me apuras hasta un país.

¿Qué pautas le dio Mayorga a la hora de perfilar su personaje, Martín, el camarero? En un tráiler a modo de entrevista, usted piropea la obra, pero dice que fue «difícil», ¿en qué sentido?

Queríamos hacer reconocible a Martín, el personaje del camarero. Un profesional dotado de una verborrea incontenible y enamorado de su bar y de la clientela que lo puebla. Y sobre todo el objetivo era que el espectador sintiera empatía por ese hombre enamorado perdidamente de su mujer, Ángela, interpretada por Natalia Hernández, pero sin poseer el lenguaje necesario para mantenerla a su lado. La obra no es nada complaciente. A medida que avanza la acción el espectáculo se vuelve más poético y demanda más atención e implicación por parte del espectador.

Luis Bermejo, Marta Gómez, Javier Gutiérrez, y Alba Planas, elenco de 'Los yugoslavos'. / Teatro de la Abadía

¿Cómo le gusta ensayar a Mayorga? Goza de un prestigio tremendo. Parece muy meticuloso pero, por otra parte, él siempre dice que confía «mucho» en cada grupo de intérpretes...

Una vez escuché a un director de cine decir que el éxito de sus películas tenía que ver más con la elección que hacía del reparto que con la dirección de actrices y actores. Mayorga en los ensayos da muchísima libertad a su elenco dejando que proponga y construya desde la libertad creativa.

¿Qué tipo de feedback le está llegando del público tras las representaciones previas?

Muy positiva. El espectador que se deja contaminar por la propuesta suele emocionarse con Los yugoslavos. Los espectáculos de Mayorga exigen un público activo que huya de lo acomodaticio.

La magia del escenario

¿Qué tiene el teatro para que un actor como usted, de porte aún relativamente joven pero con 55 años y muchos proyectos actuales en tele y cine, siga de gira? Eduard Fernández nos dijo que con tanto viaje por teatros le dolían a veces las costillas, pero era salir al escenario y reponerse.

Muchas gracias por lo de joven... Es cierto que salir a escena es una experiencia inigualable. El teatro es sanador. Y en cierta medida, necesario para la sociedad. Somos portadores de cultura, lo digo desde la humildad, y eso exige un compromiso con mayúsculas con el público cada vez que nos subimos a un escenario.

Trabajos en Galicia

Regresa a Galicia. Ello hace pensar, por ejemplo, en Rondallas, su reciente película bajo la dirección de Daniel Sánchez Arévalo, ¿estrechó su nexo con Galicia o es mucho decir? Lo digo porque lleva muchos años asentado en Madrid, desde los 18 años.

Últimamente no paro de rodar en Galicia. En los últimos cuatro años he hecho dos películas, Honeymoon, de Enrique Otero y Rondallas, de Sánchez Arévalo y tres series, El caso Asunta, Caldas (pendiente de estreno) y actualmente Ardora, una serie de Jorge Coira, responsable de éxitos como Hierro y Rapa. Para mí es una felicidad absoluta rodar en casa y me siento muy privilegiado de hacerlo rodeado de profesionales de primerísimo nivel. La calidad del audiovisual gallego es enorme y no para de crecer. Rondallas es un claro ejemplo de ello. Se está convirtiendo en un enorme fenómeno no solo en Galicia sino también en el resto del país.

Nos gusta sellar las entrevistas con una recomendación cultural más allá del área propia de la persona protagonista, ¿algún libro, serie o exposición que le apetezca proponer?

Reivindico la figura de Domingo Villar (Vigo, 1971-2022) y su obra literaria. Su prematura muerte fue una enorme pérdida para todos aquellos que le seguíamos. Las páginas de sus novelas eran y siguen siendo un canto de amor a Galicia y a su gente. Muy recomendable su última novela El último barco.