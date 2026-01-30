El cocido gallego tiene en Santiago su gran cita de febrero: así son las jornadas gastronómicas de este hotel compostelano

El mes de febrero ya casi está aquí y con él la temporada de cocido. Porque, aunque los más aficionados a este exquisito plato puedan darse un buen homenaje en cualquier otra época del año, el cocido gallego está muy vinculado a este segundo mes del año, al tiempo de carnavales y al frío.

En este contexto, aquellos más apegados a la tradición de combatir el frío de los primeres meses del año con un buen cocido podrán hacerlo este febrero en un entorno inmejorable en Santiago como es el Gran Hotel Los Abetos.

A lo largo de este mes de febrero, el reconocido establecimiento compostelano ubicado en San Lázaro organiza una de sus propuestas gastronómicas más destacadas: sus esperadas jornadas de cocido.

Estas jornadas tendrán lugar los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero, siempre con reserva previa, y permitirán degustar un "auténtico cocido tradicional" con cacheira, lacón curado, jarrete de ternera, chorizos de Lalín, pollo cocido, grelos, repollo, cachelos, alubias blancas y garbanzos. Todo esto acompañado de "un buen vino gallego".

El menú, que tiene un precio de 45 euros, se completa con una sopa de cocido como primer plato y con algunos de los postres más representativos del Entroido: filloas rellenas de crema anisada y orejas de carnaval.

La participación en las jornadas de cocido del Gran Hotel Los Abetos requieren reserva previa a través del teléfono 981 557 026 o del correo electrónico info@granhotellosabetos.com.