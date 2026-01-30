Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago

Tras una jornada maratoniana ante la mesa negociadora para poner fin al conflicto del transporte de viajeros que afecta a los autobuses urbanos de Santiago, así como a los que cubren el servicio escolar y a los metropolitanos de la provincia de A Coruña, sindicatos y patronal daban por terminada la reunión en torno a las diez de la noche y se emplazaban a un nuevo encuentro a partir de las 11:00 de este sábado para intentar acercar unas posturas aún muy distantes, en palabras de Nacho Pavón, responsable de Transportes de la Confederación Intersindical Galega, quien confirmaba a EL CORREO GALLEGO que la convocatoria de huelga indefinida a partir del lunes por ahora sigue vigente.

De hecho, incidía en que las propuestas de la patronal "están moi lonxe por agora de ser asumibles, polo menos pola CIG", y apuntaba que había habido algún avance en cuanto a la subida salarial, si bien consideran que sigue siendo insuficiente, y mostraba aún mayor distanciamiento en cuanto a las horas sobre la jornada laboral.

Insistía también en que la huelga indefinida se mantendrá "ata o último minuto, se é que sae algo que poida trasladarse ás asambleas de traballadores e traballadoras e, unha vez aprobado, desconvocaríase a folga".

No aceptarán ofertas a la baja

Hugo Antunes, delegado de la CIG del transporte urbano en Santiago, coincidía a su vez en que las posturas están aún muy alejadas porque «non se tocaron varios temas importantes» y, aunque esperaba que «realmente entren no fondo e o tomen en serio polo ben de todos», recalcaba que «non imos aceptar ofertas á baixa nin que xoguen co pan das familias empresas que sempre alardean de ingresos millonarios».

La reunión de este viernes en el Consello Galego de Relacións Laborais se había planteado por parte del colectivo de trabajadores como un último intento de desencallar un conflicto por el que llevan movilizándose más de dos meses, y tras haber mantenido otra este lunes de la que salieron decepcionados al señalar que la patronal, lejos de acudir con alguna propuesta, únicamente les trasladó reproches.

La premisa con la que partían para desconvocar, o al menos aplazar, la huelga indefinida era que de esta cita en Santiago saliera un preacuerdo en el que se recogieran algunas de sus demandas en materia de salarios y de jornada laboral.

Las organizaciones empresariales, por su parte, emitían este martes un comunicado condicionando la vuelta al diálogo a que cesaran los actos violentos que denunciaban habían venido sufriendo en diferentes vehículos desde que comenzaron las movilizaciones.

De momento, habrá que esperar a ver si este sábado hay nuevos avances que encaminen al fin del conflicto.

Convenio paralizado cuatro años

Con un convenio que lleva cuatro años caducado, la representación de la plantilla exige su actualización incluyendo una mejora de las condiciones laborales y salariales, en las que se contemple una subida salarial digna y la reducción del tiempo de conducción, así como la limitación de jornadas, que consideran abusivas. En este sentido, reclaman una disminución de las horas en las que los conductores deben estar disponibles y poder contar con más días de asuntos propios.

Desde que comenzaron con las protestas a finales de octubre, ha habido una decena de paros, que en el caso de Santiago han complicado mucho la movilidad por la ciudad, especialmente cuando no se han cumplido los servicios mínimos fijados por la Xunta.

La semana pasada, la incidencia de la huelga en el transporte de viajeros tuvo especial incidencia en zonas como el aeropuerto Rosalía de Castro o los accesos al casco urbano, así como en las inmediaciones de los recintos hospitalarios y de los colegios compostelanos.

De hecho, la entrada al Clínico se convirtió en una ratonera el día 19 para los conductores que intentaban llegar al hospital, que tuvieron que armarse de paciencia y esperar colas de más de 50 minutos para conseguirlo.

Advertencia desde la Xunta

El presidente gallego, Alfonso Rueda, rechazaba el lunes que la Xunta pudiera intervenir en este conflicto que es "entre la patronal y los trabajadores", más allá de la mediación ofrecida a través del Consello Galego de Relacións Laborais, porque "los que tienen que ponerse de acuerdo son ellos".

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta aseguraba que un conflicto entre empresarios y trabajadores no se puede solucionar con la intervención de la administración, "sobre todo si lo que se pretende es que ponga dinero".

Mostraba su esperanza de que pudiera alcanzarse una solución durante los próximos días, sin tener que llegar a la huelga indefinida, y advertía de que de lo contrario "la situación sería mucho más grave" en cuanto a movilidad, al poder coincidir este paro con el de los maquinistas.

Expediente informativo desde el Concello

Ante los incumplimientos de los servicios mínimos decretados por le Concello de Santiago en el transporte urbano, las empresas que operan en Santiago se enfrentan a una posible sanción de carácter económico o administrativo. En concreto, los días de paro de enero (12, 13, 16, 19 y 20) no salió ningún bus urbano de la base de Amio, si bien en las jornadas de diciembre operaron algunos de los servicios mínimos.

Desde Raxoi detallaban el viernes de la semana pasada que el expediente se elaborará «unha vez superada a xornada de hoxe», en la que también hubo paro. En referencia a su contenido, indicaban que "debe recoller a información sobre os incumprimentos dos servizos mínimos durante as xornadas de folga e os motivos deses incumprimentos. O Concello dita uns servizos mínimos en caso de folga, e trátase de comprobar se atendeu ao ditado e de esclarecer por que non", explicaban.

Los técnicos municipales "fixeron todos os días seguimento da situación" con visitas a las cocheras y estando "en continuo contacto" con las operadoras, para así conocer las incidencias a tiempo real, según apuntaban fuentes del gobierno local.