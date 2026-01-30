O Son do Camiño desvela su cartel para 2026: Lola Índigo, Biffy Clyro o Guitarricadelafuente son algunos de los artistas confirmados

Ha llegado la fecha señalada para las miles de personas que esperaban con ganas conocer el cartel completo de O Son do Camiño. Hasta el momento tan sólo se había confirmado la participación en el festival de tres grandes figuras: Katy Perry, Linkin Park, como primeras cabezas de cartel, y Dani Martín. A ellas se suman unos cuarenta artistas que conseguirán llenar un año más el Monte do Gozo del jueves 18 al sábado 20 de junio.

A las 11.00 horas de este viernes, tal y como estaba anunciado, el festival publicó en sus redes sociales quienes serán los artistas que acturán en junio en Santiago.

Entre los más destacados están Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarricadelafuente y Sen Senra. Otros de los nombres anunciados son el compostelano Ortiga, Michenlo, destacado DJ, productor de música electrónica y creador de contenido gallego o The Molotovs, la nueva sensación de la escena rockera británica. Ya en el escenario Son Electro, reservado para la música electrónica, actuarán Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martín, Carlita, Caste, DJ Gigola, Héctor Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-T, Paramida, Patrick Mason, HAAi, Perel, Supergloss, Toutsanders y Vivian.

Con todo, desde la organización del festival se anuncia que quedan "más artistas por confirmar".

Últimas entradas a la venta

O Son do Camiño ya ha vendido más del 75 % de los abonos disponibles para su edición de 2026. El pasado 17 de octubre, cuando se pusieron a la venta, la organización indicaba que en los primeros 90 minutos se habían despachado 30.000 abonos. La venta comenzó en 89 euros y continuó a 105, 115 y 145 euros, respectivamente. Ahora, tan solo quedan 500 abonos por adqurir cuando faltan todavía cinco meses para su celebración. Hay disponibles abonos para los tres días por 145 euros (147 con gastos incluidos), siendo 247 euros el precio a pagar por los que opten por una entrada con acceso a terraza Ultreia VIP.

Para los que han esperado a este viernes para conocer el cartel completo, cabe recordar que la organización del festival señaló en el momento de sacar a la venta las primeras entradas el hecho de que no se garantizaba que se fueran a sacar entradas diarias.

O Son do Camiño, que este año celebra su séptima edición, se ha convertido en punto de encuentro anual para miles de personas, estableciendo conexión con el público más joven. En o Monte do Gozo ya se celebra el festival de pago que más público logra reunir en Galicia, alcanzando las 44.000 personas por día.