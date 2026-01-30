Del concierto del artista del año 2025 a las foliadas o el teatro: ¿Qué hacer este fin de semana en Santiago?

Con la llegada del último fin de semana de enero (o el primero de febrero, depende como se mire), la agenda cultural gallega comienza a estar dominada por los primeros compases del Entroido o el cocido, con Lalín como gran eje gastronómico.

Alejado de Entroido y cocido, por lo menos de momento, Santiago cuenta también este fin de semana con una marcada agenda, con diversas propuestas culturales que van desde la música al teatro pasando por el humor.

Desde EL CORREO GALLEGO te detallamos los planes más destacados para este fin de semana en la capital gallega.

Conciertos

La música será una de las grandes protagonistas del fin de semana en Compostela, con diversas citas en la capital gallega.

Este viernes 30 actúa en la sala Capitol (20.00 horas) Depresión Sonora, una de las voces emergentes más destacadas de la escena musical española. Este concierto forma parte de su gira Se me va la vida en esto, con la que presenta en directo su nuevo disco, 'Los perros no entienden el Internet'.

También el viernes, pero a las 22.00 horas, la sala Sonar acoge el directo de Lisdexia, que llega a Santiago para presentar los temas de su EP 'Os escravos do baile'.

Por último, el sábado 31 a las 22.00 horas, la sala Capitol volverá a llenarse con el concierto de Carlos Ares, dentro de su gira 'La boca del lobo'. El artista gallego, elegido artista del año 2025 en la comunidad, se ha consolidado como uno de los artistas más relevantes de los últimos tiempos en la escena nacional.

Teatro de calidad

El teatro también tiene una cita destacada este fin de semana en Santiago. El sábado a las 20.30 horas, el Auditorio de Galicia acoge la representación de Los Yugoslavos, de la compañía Teatro de la Abadía.

El actor Javier Gutiérrez en uan escena de 'Los yugoslavos', obra de teatro que llega a Santiago. / . | Teatro de la Abadía | Javier Mantrana

La obra, escrita por Juan Mayorga, Premio Nacional de Teatro, habla de un camarero que pide ayuda a un cliente para que hable a su esposa, que parece presa de la tristeza y, de ahí, parte la trama y sus recovecos. El montaje sobresale por su potente elenco, con Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Marta Gómez y Alba Planas.

Humor en directo

Para quienes buscan planes más ligeros y cargados de humor, el domingo 1 a las 19.00 horas, la Sala Riquela acoge el espectáculo de humor 'Born to be guay', del cómico español Pedro Herrero.

El humorista Pedro Herrero / Cedida

El 'show' relata la historia de un eterno Peter Pan que, ya en plena madurez, intenta adaptarse a los nuevos tiempos.

Foliadas y música tradicional gallega

Por último, también contará con su espacio en la agenda cultural compostelana para este fin de semana la música tradicioanl gallega, con hasta dos foliadas en la capital gallega.

El viernes 30 (22.30 horas), la Nave de Vidán recupera las Foliadas en Compostela con una gran noche dedicada al baile y la música tradicional gallega. Actuarán Os Carecos, Comando Curuxás y Carapaus.

Por su parte, el sábado 31 a las 20.00 h., la Casa das Crechas será el escenario de la tercera edición de la Rebefoliada, que contará con la participación de diversos grupos folclóricos de la zona.