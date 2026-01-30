El Pleno de Santiago autoriza que se retenga la cantidad adeudada por la gestora a la plantilla de los centros socioculturales

El pleno municipal de Santiago aprobó este jueves la proposición presentada por el grupo municipal del Partido Popular para exigir la imposición de penalidades, la retención de cantidades debidas y la incautación de la garantía definitiva a la empresa ServiplusTotal SL por el impago de las nóminas a los trabajadores adscritos al contrato de gestión de la red de centros socioculturales del Concello. La iniciativa salió adelante con los votos a favor del PP, los concejales no adscritos y el PSOE, mientras que el gobierno municipal se abstuvo.

El encargado de defender la proposición fue el concejal popular José Ramón de la Fuente, que cargó duramente contra el gobierno local de BNG y Compostela Aberta por su gestión del contrato. De la Fuente denunció que, pese al deterioro progresivo del servicio, la empresa dejó de pagar las nóminas sin que el Ejecutivo local actuase con diligencia. “A pesar de que a situación na rede de centros socioculturais xa hai tempo que é insustible, o goberno non se tomou en serio nunca os problemas dos traballadores e dos usuarios”, afirmó.

El edil popular insistió en que los trabajadores son “vítimas dunha mala planificación e dunha prolongada desidia operativa do goberno local”, y recordó que hubo empleados que llegaron a adelantar dinero de su propio bolsillo para poder mantener actividades en los centros. “Nin sequera as noticias de que os traballadores chegaron ao Nadal con catro nóminas impagadas serviron de acicate para que o goberno reaccionara”, subrayó.

Respaldo de toda la oposición

En nombre de los concejales no adscritos, la edil Marta Álvarez anunció un respaldo claro a la propuesta, aunque con una intervención breve. “O noso voto vai ser favorable a esta proposición presentada polo Partido Popular”, señaló, reclamando que se concreten los pasos para que los trabajadores puedan cobrar sus salarios.

Tras ello, tomó la palabra el concejal de Centros Socioculturales, Xan Duro, quien defendió la actuación del gobierno municipal y explicó las medidas adoptadas recientemente. Duro detalló que, una vez acreditado un retraso superior a dos meses en el pago de nóminas, el Concello activó los mecanismos previstos en la ley. “Na xunta de goberno do pasado día 26 acordouse reter ao contratista as cantidades debidas correspondentes ás facturas de outubro, novembro e decembro como garantía do pago dos salarios”, explicó.

El concejal insistió en que el Concello no puede abonar directamente las nóminas, pero sí retener cantidades para garantizar el pago. “Cando se cumpriron os requisitos previstos no prego, este goberno actuou coas medidas que marca a lei”, afirmó, añadiendo que existe “unha interlocución constante coas traballadoras” y que confía en que la entrada en vigor del nuevo contrato aporte estabilidad al servicio.

Desde el PSOE, Marta Abal avanzó el voto favorable de su grupo, aunque con importantes críticas a la gestión municipal. La edil señaló que el impago no era una situación imprevisible y reprochó al gobierno haber prorrogado el contrato en dos ocasiones. “O Concello non é responsable do pago directo das nóminas, pero si é responsable de ter prorrogado o contrato e dar unha orde de continuidade sabendo o risco evidente que existía”, afirmó.

Abal también reclamó máxima diligencia para aclarar las cantidades adeudadas y estudiar la viabilidad jurídica de las retenciones, señalando que “a situación non é sinxela, pero precisamente por iso pedimos que se actúe canto antes para que as traballadoras poidan cobrar”.

En el turno final, José Ramón de la Fuente cerró el debate insistiendo en que el gobierno actuó tarde. “Na primeira semana de decembro xa se sabía que se adebedaban dúas nóminas e xa se podía actuar. Acaban de recoñecer que tardaron case dous meses en activar o mecanismo”, concluyó.