La Policía mantiene bajo control el trapicheo en el Ensanche de Santiago y señala que el número de narcopisos es menor del indicado por vecinos

El Cuerpo Nacional de Policía asegura que mantiene un seguimiento constante sobre la actividad de venta de drogas en el Ensanche de Santiago, donde los vecinos han mostrado su preocupación por la seguridad en el barrio. Según las autoridades, la labor preventiva y el control operativo han permitido identificar y localizar a los responsables del menudeo, garantizando la seguridad ciudadana y evitando que la situación se descontrole. Las fuentes señalan que es importante tener claro el concepto de narcopiso; y apuntan que los detectados y controlados en el Ensanche "son menos de siete", cifra que apunta la Asociación Raigame.

Precisamente, el subdelegado del Gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde, se reunió ayer con representantes de varias asociaciones vecinales y con el diputado Aitor Bouza para analizar la situación de la seguridad en Santiago. Durante el encuentro, Abalde destacó la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las fuerzas de seguridad y puso en valor la labor constante de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que informar ante cualquier indicio de actividad delictiva es fundamental y recordó que existen canales directos de comunicación con la Policía, tanto presenciales como telefónicos y digitales, incluida la aplicación AlertCops, que permite un contacto rápido y seguro con los cuerpos de seguridad.

Fuentes policiales consultadas por EL CORREO señalan el fenómeno de los puntos de venta en el Ensanche está bajo control permanente, especialmente tras la vigilancia intensiva sobre el denominado Banco do Pobre, un foco conocido de menudeo donde la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) realiza controles continuos y levanta actas de forma regular. La presión policial sobre este punto ha provocado que los vendedores se dispersen, lo que ha llevado a que se haya detectado su presencia en otros barrios de la ciudad, como el Ensanche.

Respecto a la seguridad general de Santiago, Abalde señaló que los indicadores se mantienen estables, con una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos convencionales, y únicamente un incremento en la ciberdelincuencia, un fenómeno creciente a nivel nacional. Subrayó que la ciudad mantiene buenos niveles de seguridad, gracias a la coordinación continua entre Policía Nacional, Guardia Civil y otros cuerpos, así como al compromiso ciudadano de colaborar de manera responsable.

Finalmente, el subdelegado agradeció a los vecinos su implicación, destacando que la colaboración ciudadana es un elemento clave para garantizar la convivencia y la seguridad en el barrio. La Policía Nacional continuará con su labor preventiva y operativa, manteniendo la vigilancia sobre los puntos de venta de drogas y asegurando que el Ensanche de Santiago siga siendo un barrio seguro, sin estigmatizar a la comunidad ni generar alarma innecesaria.