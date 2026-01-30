Raxoi paraliza la presentación de ofertas del nuevo contrato del transporte urbano tras cinco recursos ante el TAGAL
El gobierno local frena el calendario de licitación "por prudencia" mientras el tribunal analiza cinco recursos presentados por empresas contra los pliegos
El Concello de Santiago ha decidido paralizar temporalmente el plazo de presentación de ofertas del nuevo contrato del transporte urbano tras la interposición de cinco recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TAGAL). Aunque la suspensión cautelar del tribunal no afectaría inicialmente al calendario, según el gobierno municipal, este optó por frenar el proceso “por prudencia”.
La alcaldesa, Goretti Sanmartín, explicó que la medida busca garantizar la igualdad entre las empresas interesadas: “Decidimos suspendelo até que o TAGAL se pronuncie e amplialo logo de maneira razoábel para garantir a transparencia”.
Los recursos hacen referencia a cuestiones técnicas como la solvencia exigida a las compañías, los derechos laborales del personal, el número de autobuses previstos y los plazos para la puesta en marcha del servicio. “Son cuestións técnicas”, señaló la regidora, que aseguró que el Concello ya trasladó toda la documentación al tribunal.
Sanmartín subrayó que el gobierno municipal confía en la solidez del expediente y aguardará la resolución del TAGAL antes de fijar un nuevo calendario. “Agardamos que este expediente prospere en ben do interese público”, concluyó.
