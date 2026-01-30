Las tormentas eléctricas asociadas a las sucesivas borrascas que barren estos días Santiago siguen dejando su huella en la ciudad. La descarga de relámpagos del jueves por la tarde en la zona norte de la capital, que privó a un millar de vecinos de suministro eléctrico durante varias horas, también causó daños visibles en la zona de Meixonfrío, donde un rayo destrozó un árbol de gran tamaño en medio de las casas.

Fue pasadas las 17.30 horas del jueves, cuando en medio de la tormenta se escuchó un enorme estruendo en la zona de Meixonfrío, momento en el que saltó la luz. Varios vecinos de la Rúa do Tambre y la zona de Os Vilares relataron el ruido y el temblor que causó un rayo concreto e incluso se aventuraban a situar su impacto en la zona de la rúa Cañoteira, donde hay un transformador.

Sin embargo, una persona que paseaba a su perro en ese momento por este barrio compostelano relató cómo un rayo, sea el mismo u otro ya que en ese momento la tormenta descargaba con toda su fuerza, cayó en la zona verde del Pozo da Neve, un pequeño parque entre viviendas en el Cruceiro da Coruña. En su caso no fue el ruido lo que más llamó la atención, sino la luz. "Fue un resplandor enorme", describió.

Al acercarse a la zona, comprobó que efectivamente una acacia de gran tamaño había sido destrozada por el impacto del rayo. Algunos vecinos no lo detectaron hasta la mañana del viernes, cuando los daños en el árbol eran perfectamente visibles.

"Fue un resplandor enorme": un rayo cae entre casas de la zona norte de Santiago y destroza una acacia / Cedida

Entre viviendas

Que un rayo descargue sobre un árbol es algo frecuente, pero que este episodio ocurra en medio de las viviendas de una zona urbana no lo es tanto, ya que existen edificios más altos e incluso estructuras cercanas con pararrayos. Por eso el fenómeno fue más visible y generó más inquietud. En todo caso, según los expertos, la posibilidad de que los efectos eléctricos se trasladen a las viviendas es casi nulo en estos casos. Eso no evita, sin embargo, el susto.

Este viernes se repitió el episodio de tormentas eléctricas en la zona norte de la ciudad a primera hora de la tarde, como el jueves, aunque en esta ocasión pasó más rápido. MeteoGalicia confirma que a las 17.00 horas ya habían caído más de 600 rayos en la costa y el interior de Galicia.