Un turista alucina con la "increíble comida" de estos seis restaurantes de Santiago: "Hasta limpié el plato"

Todo compostelano tiene claro cuáles son sus lugares favoritos para disfrutar de una buena comida. La mayoría de las veces, los santiagueses no necesitan guiarse por estrellas ni guías Michelín, sino que les basta con el boca a boca y la propia experiencia en los bares.

Los visitantes, sin embargo, tienen un tiempo limitado para experimentar en la ciudad, por lo que agradecen la ayuda para localizar los platos más deliciosos. Un viajero que visitó recientemente la zona ha aprovechado el poder de las redes para enlistar los que para él son los mejores restaurantes de Santiago, tanto para una comida rápida como para disfrutar de un buen postre.

Estos son los seis restaurantes de Santiago recomendados por los turistas

El turista (@isaac.travels_), que recorrió distintos establecimientos, quedó impactado por la "deliciosa" oferta culinaria de la urbe, que considera "una de las mejores ciudades de Europa". En su experiencia destacó 6 locales imprescindibles, algunos históricos, pero también otros con "grandes" porciones de tarta y el que considera el chocolate más "espeso y delicioso" de Compostela.

Restaurante María Castaña

El primer restaurante que enamoró al visitante fue María Castaña, uno de los más clásicos del centro. El local, que lleva abierto desde hace casi 30 años, sirve un arroz tostado que, para el turista, "es mejor que la paella" y que está "absolutamente delicioso". "Es un 10 de 10 y dio para dos personas", afirmó el tiktoker, entusiasmado.

Además de los arroces, el local cuenta con distintos platos de comida tradicional gallega, como el raxo, el pulpo y los mejillones, así como con productos de temporada. Se encuentra en el número 19 de la Rúa da Raíña, a tan solo 3 minutos andando de la fascinante Catedral de Santiago.

A Noiesa

"Si estás buscando un restaurante que haga comida gallega increíble, asegúrate de venir aquí". Así comenzaba su explicación el turista sobre este restaurante imperdible en Santiago, ubicado en el número 40 de la Rúa do Franco.

A Noiesa es una casa de comidas con una merecida fama, a la que acudió a comer incluso el actor Mel Gibson. Desde entonces, el establecimiento cuenta con un arroz en su honor -el Arroz do Señorito Mel Gibson-, aunque también destaca por su estupenda tortilla de Betanzos y sus productos del mar.

Precisamente fueron estos últimos los que conquistaron al turista en su paso por el restaurante compostelano. "Tienen el pulpo más delicioso y hacen un canelón de cangrejo que hasta limpié el plato, porque esa salsa estaba demasiado buena", sentenció el viajero mientras rebañaba los últimos restos de la preparación.

El Papatorio

Todo turista que llega a España ha oído hablar de las tapas. Y, aunque sea Lugo quien destaque por ellas en Galicia, Santiago no se queda atrás con su oferta gastronómica.

A la hora de probarlas en la ciudad, para el visitante solo hay un sitio posible donde comerlas: El Papatorio. "Si quieres tapas -que es algo que tienes que pedir si vienes al norte de España-, este es el lugar. Tienen un bar enorme lleno de diferentes tipos y también puedes pedir del menú algunas calientes", explica.

El turista quedó fascinado por la "hamburguesa con queso de cabra", uno de los montaditos calientes en carta. Al igual que el resto de los locales, El Papatorio se encuentra en una zona muy céntrica: el número 20 de la Rúa do Franco.

Bar La Cueva

En la Travesa de Fonseca se halla La Cueva, un bar que es fácil pasar por alto. Sin embargo, es de uno de los sitios para comer recomendados por los viajeros en Santiago -y, por supuesto, por los propios locales-.

Sus tigres rabiosos -mejillones con salsa picante- son el producto estrella del establecimiento y algo que hay que probar al menos una vez en la vida. Para el turista, merece la pena también su "deliciosa empanada de pollo", un "10 de 10" para quien desea vivir "una experiencia auténtica".

Churrería La Quinta

Las pasadas navidades, La Quinta se hacía con un Solete en la Guía Repsol gracias a su chocolate con churros, que se prepara en el centro histórico desde hace cinco generaciones. "Los churros son algo imprescindible en España y este lugar tiene unos muy buenos", indicó el turista, que disfrutó de un buen vaso de cacao caliente en el local.

Le sorprendió especialmente el chocolate, que "estaba espeso y absolutamente delicioso". Se puede disfrutar de él durante toda la semana, de 8.00 a 21.00 horas, en el número 42 de la Rúa da Caldeirería, donde llevan "endulzando vidas" desde 1842.

Café Bar Suso

Si bien la tarta más famosa de la ciudad es la de Santiago, no hay que denostar otros clásicos populares. Por ejemplo, las tartas de queso, una opción muy solicitada en los locales de Compostela.

Para el creador de contenido, la mejor se sirve en el Café Bar Suso, un establecimiento cobijado bajo los soportales de la Rúa do Villar. "Si quieres una deliciosa tarta de queso, este sitio hace unos trozos muy ricos. Las porciones son tan grandes que puedes compartirlas y están cocinadas perfectamente. Definitivamente, volvería aquí", dice.