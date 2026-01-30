Santiago, líder del ranking de Galicia en el informe ‘Lo mejor de la cultura’ con distinción para el CGAC

Santiago sobresale en el top gallego del informe Lo mejor de la cultura de 2025 . Copa 8 de los 18 puestos del ranking del Observatorio de la Fundación Contemporánea, que fue revelado este jueves durante un acto en el Palacio de Festivales de Cantabria, Santander. Este estudio anual refleja la opinión de 443 panelistas de toda España.

Top de Galicia

Desde 2009, el informe busca ser la radiografía anual del estado de la cultura en España. En lo tocante a Galicia, tras el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea), aparece destacada la Cidade da Cultura en segundo lugar, seguida del Centro Dramático Galego (CDG; se cita el montaje A serie clopen) empatado con el FIOT de Carballo (Festival Internacional Outono de Teatro), el Sinsal de San Simón y la Bienal de Pontevedra, parte del top que completan la MOP Foundation de A Coruña, Cineuropa, O Son do Camiño, Escenas do Cambio, el MIT de Ribadavia, la exposición Hospitalitas / Fundación Las Edades del Hombre (vista en la Catedral y San Martín Pinario), Numax, el Festival Agrocuir da Ulloa, el Festival de Cans, Culturgal, el Hematofesti de Vigo (festival de humor y literatura infantil) y A Casa Vella (Ourense).

El panel ha valorado la calidad e innovación de la oferta cultural de las comunidades, en base a su programación en 2025.

Ranking de comunidades

Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Valencia encabezan el ranking de autonomías y en un segundo bloque aparecen Galicia (que supera por primera vez el 20% de los votos), Cantabria, Castilla y León, Navarra, Asturias y Baleares. En el top de ciudades, reina Madrid, con A Coruña en el puesto 11 y Santiago en el 17.

Distinción para el CGAC

Por otra parte, las llamadas Insignias Culturales que este Observatorio de la Fundación Contemporánea da para distinguir cada año a proyectos, instituciones y eventos que destaca como los más relevantes del panorama cultural en España y en cada comunidad autónoma, recae este año en Galicia en el CGAC.

El museo compostelano obtuvo el 45,8 % del apoyo del grupo de panelistas participantes en el informe, por delante de la Cidade da Cultura (41,7%), que retrocede del primer al tercer puesto gallego en comparación con el balance del año previo, el 2024.

Galicia: 2 citas en el Top 110

Cada persona que colabora en este informe anual propuso hasta diez instituciones y acontecimientos culturales de su propia comunidad y otros tantos del resto de España como los más destacados en 2025, en una pregunta abierta sin respuestas sugeridas que hila un top de instituciones en España donde el primer puesto es para el Museo Reina Sofía por delante del Museo del Prado (en 2024, fue al revés) con la primera posición ligada a Galicia en el puesto 26, gracias a The MOP Foundation (por las muestras de Annie Leibovitz y David Bailey) y el CGAC en el 56.

Galicia solo está representada dos veces entre las 116 mejores propuestas de la cultura de 2025 según este estudio disponible también online (Lomejordelacultura.com).