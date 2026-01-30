Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión política por la candidatura de Santiago a Capital Europea de la Ciencia: la Xunta acusa a la alcaldesa de deslealtad

El Gobierno gallego califica el anuncio "unilateral" de Goretti Sanmartín de "irresponsabilidade" y advierte de que pone en riesgo el proyecto

El Bipartito responde que "só trasladamos a nosa disposición a colaborar coa Gain ante esta proposta que nos fixeron chegar, e a nosa ledicia"

Goretti Sanmartín en la rueda de prensa que ofreció este viernes en el pazo de Raxoi

Goretti Sanmartín en la rueda de prensa que ofreció este viernes en el pazo de Raxoi / Concello de Santiago

Arturo Reboyras

Arturo Reboyras

Santiago

Santiago vive este viernes una jornada de tensión política entre el Concello y la Xunta de Galicia tras el anuncio realizado esta mañana por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sobre la candidatura de la ciudad para convertirse en Capital Europea de la Ciencia en 2028. Horas después, la Xunta emitió un comunicado muy crítico, acusando a la regidora de “deslealdade e irresponsabilidade” por anunciar unilateralmente un proyecto que estaba siendo coordinado con discreción por la administración autonómica.

Durante la rueda de prensa, Sanmartín defendió la candidatura subrayando que Santiago cuenta con una sólida infraestructura científica y universitaria que la sitúa en una posición privilegiada para optar a este reconocimiento europeo. La alcaldesa recordó la potencia de la Universidad de Santiago de Compostela, el trabajo del CiMUS, el IGFAE, el Instituto de Ciencias del Patrimonio y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), así como la labor de programas de divulgación científica como Conciencia.

Horas después del anuncio, la Xunta de Galicia emitió un comunicado oficial muy crítico con la alcaldesa, calificando su actuación de “deslealdade e irresponsabilidade” y asegurando que su anuncio unilateral pone en riesgo un proyecto científico de interés para toda Galicia. Según la administración autonómica, el Concello conocía la necesidad de trabajar con reserva, como se le había trasladado en reuniones con la Axencia Galega de Innovación, y al romper este marco de confidencialidad podría comprometer la viabilidad de la candidatura europea.

El comunicado advierte de que, en caso de que el proyecto no prospere debido a esta supuesta ruptura de confianza o a otras posibles implicaciones, la única responsable sería la alcaldesa de Santiago. La Xunta recuerda además que la iniciativa es del propio Gobierno autonómico y que el papel del Concello debía limitarse a manifestar apoyo, no a capitalizar el anuncio anticipadamente.

Desde el Bipartito señalaron tras el comunicado de la Xunta que en la rueda de prensa "só trasladamos a nosa disposición a colaborar coa Gain ante esta proposta que nos fixeron chegar, e a nosa ledicia". También señalaron que "non se nos trasladou ningún compromiso de confidencialidade nas conversas que se desenvolveron a nivel técnico".

