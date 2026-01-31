Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
NarcopisosRadar de ConxoSilvia IntxaurrondoHuelga de buses
instagram

LIBROS

Éxito de convocatoria en Santiago de Silvia Intxaurrondo

Invitada por la Fundación Araguaney, la periodista habló de ‘Solas en el silencio’, su primera novela

Silvia Intxaurrondo (d.) y Jesús A. Núñez Villaverde, ayer, antes de la presentación.

Silvia Intxaurrondo (d.) y Jesús A. Núñez Villaverde, ayer, antes de la presentación. / Antonio Hernández

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Silvia Intxaurrondo, destacada periodista de TVE, visitó este viernes Santiago para presentar el libro Solas en el silencio (Herper Collins) en el Salón Olivo del Hotel Araguaney, cita que se saldó con un éxito de convocatoria.

Presentación

La autora intervino tras ser presentada por Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Tras saludar a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a la concejala de Cultura, Míriam Louzao; al presidente de honor de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber; y al presidente da Fundación, Ghaleb Jaber Martínez, Silvia Intxaurrondo contó detalles sobre el contenido de su primera novela, un relato que describe como «la historia de mujeres que son invisibles».

Ghaleb Jaber Martínez Jesús A. Núñez Villaverde, Silvia Intxaurrondo y Jesús A. Núñez Villaverde.

Ghaleb Jaber Martínez, Jesús A. Núñez Villaverde, Silvia Intxaurrondo y Ghaleb Jaber. / Antonio Hernández

Éxito de audiencia en TVE

Tras llegar a la capital gallega en tren, invitada por la Fundación Araguaney, la periodista vasca, se encontró con cerca de un centenar de personas atentas a su intervención sobre su estreno literario en medio de una carrera en radio y televisión que empezó a crecer en la Cadena SER y se ha consolidado en su actual etapa al frente de La hora de La 1, espacio de actualidad que se emite de lunes a viernes desde las 07:50 horas con frecuencia entre lo más visto de su franja.

260130ECG Antonio He (230694847)ddddd

Sanmartín, Intxaurrondo, Louzao y Ghaleb Jaber Ibrahim. / Antonio Hernández /

Argumento de su novela

Silvia Intxaurrondo sitúa la trama en Sopuerta (Bizkaia) localidad, por cierto, de donde es natural su padre. Allí, «unos feligreses enfilan el camino hacia la iglesia para escuchar la misa dominical y miran de reojo a Sole y a su hijo Joxean, un joven encerrado en la mente de un niño de cinco años...», detall ala editorial Harper Collins sobre uno de los hilos argumentales de este retalo de 304 páginas.

Y según dijo en una charla previa con EL CORREO GALLEGO: "Es una novela de mujeres invisibles, mujeres a las que probablemente, quizá ni tan siquiera hoy en día con todo lo hiperconectados que estamos, se les daría importancia porque viven en un lugar remoto, porque no tienen a alguien que hable por ellas y porque su entorno contribuye a callar lo que les pasa... He escrito la historia de mujeres que son invisibles.

Noticias relacionadas

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Autónoma de Madrid, Silvia Intxaurrondo suma 127.000 followers en Instagram (202.000 en X).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Termina sin acuerdo la reunión para poner fin a las huelgas de buses en Santiago
  2. Medio siglo del local 'de élite' de los 80: el pub donde todo Santiago bailaba hasta el amanecer
  3. Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9
  4. Desviado un avión del aeropuerto de A Coruña a Santiago en una jornada de fuertes vientos
  5. Netflix regresa a Santiago para rodar una serie de época sobre el primer asesino en serie de España
  6. Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
  7. Catequistas de toda Galicia se reúnen en Santiago para renovar su misión en la Iglesia
  8. El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei

La USC se suma a las veinte universidades españolas lideradas por una mujer

La USC se suma a las veinte universidades españolas lideradas por una mujer

Éxito de convocatoria en Santiago de Silvia Intxaurrondo

Éxito de convocatoria en Santiago de Silvia Intxaurrondo

En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

Raxoi paraliza el contrato del transporte tras cinco recursos de empresas al pliego

Tensión política por la filtración de la candidatura de Santiago a Capital Europea de la Ciencia

El repartidor que redujo a un hombre armado en la plaza del Toural: «No quería irme para casa sin hacer nada»

El repartidor que redujo a un hombre armado en la plaza del Toural: «No quería irme para casa sin hacer nada»

Os devotos de San Blas irán a Sar a curar as súas doenzas

Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago

Negociación 'in extremis' para evitar una huelga indefinida en los buses de Santiago
Tracking Pixel Contents