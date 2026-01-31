Éxito de convocatoria en Santiago de Silvia Intxaurrondo

Silvia Intxaurrondo, destacada periodista de TVE, visitó este viernes Santiago para presentar el libro Solas en el silencio (Herper Collins) en el Salón Olivo del Hotel Araguaney, cita que se saldó con un éxito de convocatoria.

Presentación

La autora intervino tras ser presentada por Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Tras saludar a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a la concejala de Cultura, Míriam Louzao; al presidente de honor de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber; y al presidente da Fundación, Ghaleb Jaber Martínez, Silvia Intxaurrondo contó detalles sobre el contenido de su primera novela, un relato que describe como «la historia de mujeres que son invisibles».

Ghaleb Jaber Martínez, Jesús A. Núñez Villaverde, Silvia Intxaurrondo y Ghaleb Jaber. / Antonio Hernández

Éxito de audiencia en TVE

Tras llegar a la capital gallega en tren, invitada por la Fundación Araguaney, la periodista vasca, se encontró con cerca de un centenar de personas atentas a su intervención sobre su estreno literario en medio de una carrera en radio y televisión que empezó a crecer en la Cadena SER y se ha consolidado en su actual etapa al frente de La hora de La 1, espacio de actualidad que se emite de lunes a viernes desde las 07:50 horas con frecuencia entre lo más visto de su franja.

Sanmartín, Intxaurrondo, Louzao y Ghaleb Jaber Ibrahim. / Antonio Hernández /

Argumento de su novela

Silvia Intxaurrondo sitúa la trama en Sopuerta (Bizkaia) localidad, por cierto, de donde es natural su padre. Allí, «unos feligreses enfilan el camino hacia la iglesia para escuchar la misa dominical y miran de reojo a Sole y a su hijo Joxean, un joven encerrado en la mente de un niño de cinco años...», detall ala editorial Harper Collins sobre uno de los hilos argumentales de este retalo de 304 páginas.

Y según dijo en una charla previa con EL CORREO GALLEGO: "Es una novela de mujeres invisibles, mujeres a las que probablemente, quizá ni tan siquiera hoy en día con todo lo hiperconectados que estamos, se les daría importancia porque viven en un lugar remoto, porque no tienen a alguien que hable por ellas y porque su entorno contribuye a callar lo que les pasa... He escrito la historia de mujeres que son invisibles.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe y Máster en Estudios Árabes e Islámicos por la Autónoma de Madrid, Silvia Intxaurrondo suma 127.000 followers en Instagram (202.000 en X).